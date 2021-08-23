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В Москве за сутки госпитализировали 447 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 447 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 447 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 447 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 321 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:57
2021-08-23T11:57
2021-08-23T11:57
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 447 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 321 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 1458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 447 человек. На ИВЛ находится 321 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 2006 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от ковида, увеличилось до 1 429 919. За сутки в столице скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 447 человек с COVID-19
Оперштаб: за сутки в Москве госпитализировали 447 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 321 человек