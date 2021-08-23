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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746788001.html
Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса - РИА Новости, 23.08.2021
Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
В разных странах мира ученые выявляют новые варианты коронавируса SARS-CoV-2. Как можно замедлить мутации возбудителя COVID-19 и остановить его распространение, РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T02:10
2021-08-23T02:10
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владислав жемчугов
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В разных странах мира ученые выявляют новые варианты коронавируса SARS-CoV-2. Как можно замедлить мутации возбудителя COVID-19 и остановить его распространение, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Эволюция вируса опасна для людей, потому что может не только сделать вызываемую им болезнь более тяжелой или более заразной, но и привести к снижению иммунной защиты, выработанной при вакцинации.При этом скорость появления новых разновидностей вируса зависит от степени его распространения на земле, отметил врач-иммунолог."Чем больше вирусов, тем больше вероятность новых мутаций", — сказал он.Единственный способ быстро предотвратить появление новых вариантов коронавируса — вакцинировать 80-90 процентов населения планеты, считает Жемчугов. Иначе ученым придется приступать к разработке новых вакцин.Другой способ решить проблему мутаций коронавируса и возможного ослабления иммунной защиты, созданной с помощью существующих вакцин, — это разработка принципиально нового механизма конструирования препаратов для профилактики инфекций, продолжил специалист.Жемчугов рассказал, что в Центре имени Гамалеи собираются зарегистрировать технологию, которая позволит в очень короткие сроки создавать новые вакцины против очередных разновидностей коронавируса."Если им удастся зарегистрировать механизм конструирования вакцин, это будет как автомат Калашникова и магазин к нему. Если есть автомат, то патроны можно менять. То есть с обновлением вируса можно будет менять вакцинный материал, использовать материал именно от новейшего вируса", — уточнил врач.По его словам, эта технология позволит разрабатывать новые препараты в течение нескольких недель или месяцев.
https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746564693.html
https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746529154.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владислав жемчугов, вакцинация россиян от covid-19
02:10 23.08.2021
 
Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса

Врач Жемчугов: мутации коронавируса замедлит вакцинация 80-90 процентов населения планеты

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В разных странах мира ученые выявляют новые варианты коронавируса SARS-CoV-2. Как можно замедлить мутации возбудителя COVID-19 и остановить его распространение, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Эволюция вируса опасна для людей, потому что может не только сделать вызываемую им болезнь более тяжелой или более заразной, но и привести к снижению иммунной защиты, выработанной при вакцинации.
"С каждым изменением вируса вакцинный иммунитет уменьшается, потому что вирус, на материале которого сделана вакцина, меняется", — пояснил Жемчугов.
При этом скорость появления новых разновидностей вируса зависит от степени его распространения на земле, отметил врач-иммунолог.
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"Чем больше вирусов, тем больше вероятность новых мутаций", — сказал он.
Единственный способ быстро предотвратить появление новых вариантов коронавируса — вакцинировать 80-90 процентов населения планеты, считает Жемчугов. Иначе ученым придется приступать к разработке новых вакцин.

"Если эффективность вакцины больше 50%, нарастает иммунная прослойка (число людей, защищенных от инфекции, – ред.), если меньше, то она будет топтаться на месте или уменьшаться за счет появления новых вариантов вируса. Тогда с какого-то момента надо будет делать новую вакцину", — отметил иммунолог.

Другой способ решить проблему мутаций коронавируса и возможного ослабления иммунной защиты, созданной с помощью существующих вакцин, — это разработка принципиально нового механизма конструирования препаратов для профилактики инфекций, продолжил специалист.
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Жемчугов рассказал, что в Центре имени Гамалеи собираются зарегистрировать технологию, которая позволит в очень короткие сроки создавать новые вакцины против очередных разновидностей коронавируса.
"Если им удастся зарегистрировать механизм конструирования вакцин, это будет как автомат Калашникова и магазин к нему. Если есть автомат, то патроны можно менять. То есть с обновлением вируса можно будет менять вакцинный материал, использовать материал именно от новейшего вируса", — уточнил врач.
По его словам, эта технология позволит разрабатывать новые препараты в течение нескольких недель или месяцев.
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