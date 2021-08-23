https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746788001.html

Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса

Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса - РИА Новости, 23.08.2021

Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса

В разных странах мира ученые выявляют новые варианты коронавируса SARS-CoV-2. Как можно замедлить мутации возбудителя COVID-19 и остановить его распространение, РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T02:10

2021-08-23T02:10

2021-08-23T02:10

распространение коронавируса

общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владислав жемчугов

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В разных странах мира ученые выявляют новые варианты коронавируса SARS-CoV-2. Как можно замедлить мутации возбудителя COVID-19 и остановить его распространение, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Эволюция вируса опасна для людей, потому что может не только сделать вызываемую им болезнь более тяжелой или более заразной, но и привести к снижению иммунной защиты, выработанной при вакцинации.При этом скорость появления новых разновидностей вируса зависит от степени его распространения на земле, отметил врач-иммунолог."Чем больше вирусов, тем больше вероятность новых мутаций", — сказал он.Единственный способ быстро предотвратить появление новых вариантов коронавируса — вакцинировать 80-90 процентов населения планеты, считает Жемчугов. Иначе ученым придется приступать к разработке новых вакцин.Другой способ решить проблему мутаций коронавируса и возможного ослабления иммунной защиты, созданной с помощью существующих вакцин, — это разработка принципиально нового механизма конструирования препаратов для профилактики инфекций, продолжил специалист.Жемчугов рассказал, что в Центре имени Гамалеи собираются зарегистрировать технологию, которая позволит в очень короткие сроки создавать новые вакцины против очередных разновидностей коронавируса."Если им удастся зарегистрировать механизм конструирования вакцин, это будет как автомат Калашникова и магазин к нему. Если есть автомат, то патроны можно менять. То есть с обновлением вируса можно будет менять вакцинный материал, использовать материал именно от новейшего вируса", — уточнил врач.По его словам, эта технология позволит разрабатывать новые препараты в течение нескольких недель или месяцев.

https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746564693.html

https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746529154.html

https://ria.ru/20210818/koronaviurs-1746272377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владислав жемчугов, вакцинация россиян от covid-19