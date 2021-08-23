https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746786797.html

Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19

Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021

Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19

Чехия с понедельника исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу, соответствующее распоряжение издал минздрав республики. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T00:20

2021-08-23T00:20

2021-08-23T00:20

распространение коронавируса

прага

чехия

тунис (страна)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567032931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2092502213d5f4059b3b33fc0cc0c12.jpg

ПРАГА, 23 авг – РИА Новости. Чехия с понедельника исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу, соответствующее распоряжение издал минздрав республики.Ведомство 29 июня запретило на весь июль всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещать страны из этого списка. Спустя месяц запрет продлили.Помимо России, в список попали Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других. В понедельник вместе с Россией из него исключают Тунис, который пользуется большим туристическим спросом у чехов, и Индия.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

прага

чехия

тунис (страна)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прага, чехия, тунис (страна), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии