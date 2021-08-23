https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746786797.html
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19
Чехия с понедельника исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу, соответствующее распоряжение издал минздрав республики. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T00:20
2021-08-23T00:20
2021-08-23T00:20
распространение коронавируса
прага
чехия
тунис (страна)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ПРАГА, 23 авг – РИА Новости. Чехия с понедельника исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу, соответствующее распоряжение издал минздрав республики.Ведомство 29 июня запретило на весь июль всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещать страны из этого списка. Спустя месяц запрет продлили.Помимо России, в список попали Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других. В понедельник вместе с Россией из него исключают Тунис, который пользуется большим туристическим спросом у чехов, и Индия.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
прага
чехия
тунис (страна)
россия
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прага, чехия, тунис (страна), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19
Минздрав Чехии исключил Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19