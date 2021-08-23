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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746786797.html
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19
Чехия с понедельника исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу, соответствующее распоряжение издал минздрав республики. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T00:20
2021-08-23T00:20
распространение коронавируса
прага
чехия
тунис (страна)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ПРАГА, 23 авг – РИА Новости. Чехия с понедельника исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу, соответствующее распоряжение издал минздрав республики.Ведомство 29 июня запретило на весь июль всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещать страны из этого списка. Спустя месяц запрет продлили.Помимо России, в список попали Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других. В понедельник вместе с Россией из него исключают Тунис, который пользуется большим туристическим спросом у чехов, и Индия.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
прага
чехия
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прага, чехия, тунис (страна), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:20 23.08.2021
 
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19

Минздрав Чехии исключил Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19

© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Depositphotos / lightpoet
Читать ria.ru в
ПРАГА, 23 авг – РИА Новости. Чехия с понедельника исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу, соответствующее распоряжение издал минздрав республики.
Ведомство 29 июня запретило на весь июль всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещать страны из этого списка. Спустя месяц запрет продлили.
Помимо России, в список попали Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других. В понедельник вместе с Россией из него исключают Тунис, который пользуется большим туристическим спросом у чехов, и Индия.
Отдых в районе Пунта-Кана Доминиканской Республики - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 08:00Туризм
Аналог Турции. Что нужно знать о Доминикане, которая открылась для россиян
 
Распространение коронавирусаПрагаЧехияТунис (страна)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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