https://ria.ru/20210823/konflikt-1746803081.html
В ДНР заявили, что Киев стремится к силовому решению конфликта
В ДНР заявили, что Киев стремится к силовому решению конфликта - РИА Новости, 23.08.2021
В ДНР заявили, что Киев стремится к силовому решению конфликта
Киев блокирует работу политической подгруппы, потому что стремится к силовому решению конфликта в Донбассе, а не дипломатическому, заявила РИА Новости полпред... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:02
2021-08-23T09:02
2021-08-23T09:02
в мире
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донбасс
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наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Киев блокирует работу политической подгруппы, потому что стремится к силовому решению конфликта в Донбассе, а не дипломатическому, заявила РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Киев блокирует работу политической группы, потому что совершенно не намерен с нами мирно договариваться. Об этом как раз свидетельствуют и законопроект о переходном периоде, и тот вариант "дорожной карты", который нам направила украинская сторона и который на 78% противоречит комплексу мер. Киев не хочет даже говорить с нами об особом статусе Донбасса", - сказала Никонорова.По ее мнению, Киев стремится "больше к силовому решению конфликта, а не к дипломатическому", поэтому блокирует под любыми предлогами диалог по политическому урегулированию.
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в мире, киев, донецкая народная республика, донбасс, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили, что Киев стремится к силовому решению конфликта
Глава МИД ДНР Никонорова: Киев стремится к силовому решению конфликта, а не к дипломатическому