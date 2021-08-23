https://ria.ru/20210823/konflikt-1746803081.html

В ДНР заявили, что Киев стремится к силовому решению конфликта

В ДНР заявили, что Киев стремится к силовому решению конфликта - РИА Новости, 23.08.2021

В ДНР заявили, что Киев стремится к силовому решению конфликта

Киев блокирует работу политической подгруппы, потому что стремится к силовому решению конфликта в Донбассе, а не дипломатическому, заявила РИА Новости полпред... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:02

2021-08-23T09:02

2021-08-23T09:02

в мире

киев

донецкая народная республика

донбасс

мид днр

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Киев блокирует работу политической подгруппы, потому что стремится к силовому решению конфликта в Донбассе, а не дипломатическому, заявила РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Киев блокирует работу политической группы, потому что совершенно не намерен с нами мирно договариваться. Об этом как раз свидетельствуют и законопроект о переходном периоде, и тот вариант "дорожной карты", который нам направила украинская сторона и который на 78% противоречит комплексу мер. Киев не хочет даже говорить с нами об особом статусе Донбасса", - сказала Никонорова.По ее мнению, Киев стремится "больше к силовому решению конфликта, а не к дипломатическому", поэтому блокирует под любыми предлогами диалог по политическому урегулированию.

https://ria.ru/20210822/krym-1746714610.html

киев

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, киев, донецкая народная республика, донбасс, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр