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Межгосударственные отношения России и Иордании

Межгосударственные отношения России и Иордании - РИА Новости, 23.08.2021

Межгосударственные отношения России и Иордании

Дипломатические отношения между СССР и Иорданским Хашимитским Королевством (ИХК) установлены 21 августа 1963 года по инициативе иорданской стороны. 28 декабря... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T00:34

2021-08-23T00:34

2021-08-23T00:51

справки

иордания

владимир путин

сергей лавров

абдалла ii

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Дипломатические отношения между СССР и Иорданским Хашимитским Королевством (ИХК) установлены 21 августа 1963 года по инициативе иорданской стороны. 28 декабря 1991 года правительство Иордании признало государственный суверенитет и независимость Российской Федерации. Во времена СССР связи с Хашимитским Королевством носили устойчивый и конструктивный характер. Москва и Амман проводили консультации по важнейшим региональным проблемам, в первую очередь по ближневосточному конфликту. Были заключены соглашения "О культурном и научном сотрудничестве" (1967); "Об экономическом и техническом сотрудничестве" и "Торговое соглашение" (оба – 1969); "О воздушном сообщении" (1970).С распадом СССР и ослаблением роли РФ на Ближнем Востоке интенсивность контактов снизилась. Оживление российско-иорданских отношений произошло в начале 2000-х годов. В сентябре 2000 года на Саммите тысячелетия ООН состоялась первая встреча президента РФ Владимира Путина с королем Иордании Абдаллой II, возглавившим страну в феврале 1999 года после смерти своего отца короля Хусейна. В августе 2001 года Абдалла II впервые посетил Россию. Затем последовала целая серия визитов короля в Москву. В 2001-2014 годах король Иордании Абдалла II посещал Россию 13 раз. В 2015 году Абдалла II дважды посещал Россию (25 августа и 24 ноября). В последующем король Иордании Абдалла II посещал Москву с рабочими визитами в январе 2017 года и в феврале 2018 года. Российские лидеры трижды бывали в Хашимитском Королевстве в рамках своих ближневосточных турне. В феврале 2007 года состоялся визит в Амман президента Владимира Путина. В январе 2011 года Иорданию посетил президент Дмитрий Медведев. 28 июня 2012 года президент Владимир Путин вновь нанес визит иорданскому монарху. 3 октября 2019 года король Иордании Абдалла II и президент России Владимир Путин провели встречу в Сочи "на полях" Международного дискуссионного клуба "Валдай". Постоянные контакты поддерживаются на уровне внешнеполитических ведомств.Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айман Сафади в 2018 году трижды посещал Россию с рабочими визитами: в мае, в июле, и в декабре. Главы внешнеполитических ведомств России и Иордании также встречались в январе в Нью-Йорке.6-7 апреля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Иорданию с рабочим визитом, был принят королем страны Абдаллой II и провел переговоры с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади.Также главы внешнеполитических ведомств России и Иордании встречались в апреле 2019 года "на полях" 5-й министерской сессии Российско-Арабского форума, и в сентябре 2019 года "на полях" 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В 2020 году главы внешнеполитических ведомств России и Иордании провели встречу в феврале в Москве в рамках рабочего визита Аймана Сафади. Очередная рабочая встреча Сергея Лаврова и Аймана Сафади прошла 3 февраля 2021 года в Москве. Иорданское руководство высказывается за углубление диалога с Россией, прежде всего в интересах продвижения ближневосточного мирного процесса, а также скорейшего урегулирования ситуации в Сирии. Подходы России и Иордании по Сирии во многом близки. Москва и Амман поддерживают суверенитет, единство и территориальную целостность САР, а также подчеркивают безальтернативность политического урегулирования в этой стране на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи при неукоснительном соблюдении норм международного права и положений Устава ООН.Широкие перспективы имеет торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество двух стран. Создана Межправительственная российско-иорданская комиссия по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Очередное пятое заседание прошло в ноябре 2019 года в Амане. В 2005 году был создан Российско-Иорданский деловой совет. В 2020 году товарооборот России с Иорданией составил 301,1 миллионов долларов уменьшившись на 22,82% по сравнению с 2019 годом. Объем российского экспорта – 217,8 миллиона долларов, импорта – 83,3 миллиона долларов.Основу российского экспорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, также в числе экспортируемых товаров – металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продукция химической промышленности, минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства.Российский импорт представлен в основном драгоценными металлами и камнями, а также продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности, текстилем и обувью.Среди перспективных сфер сотрудничества – ядерная энергетика. Россия и Иордания в 2015 году договорились о строительстве в Иордании первой в этой стране АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта составляла десять миллиардов долларов. Первоначально первый блок АЭС планировалось запустить в начале 2020-х годов. В конце мая 2018 года стало известно, что Иордания отказалась от проекта строительства с участием госкорпорации "Росатом" АЭС большой мощности. В те же дни Россия и Иордания подписали соглашение о развитии проекта строительства на иорданской территории атомного энергоблока малой мощности (порядка 200 мегаватт) по российскому проекту.Российско-иорданское военно-техническое сотрудничество имеет давнюю историю. До 1990 года Советский Союз поставлял Иордании бронемашины БМП-2, зенитно-ракетные комплексы и другое имущество. В последние годы с Иорданией был заключен ряд контрактов, самым значимым из которых является разработка и производство гранатометных комплексов РПГ-32 "Нашшаб". В феврале 2018 года Россия разрешила Иордании экспортировать их в третьи страны. В апреле 2016 года был заключен контракт на поставку четырех вертолетов Ми-26Т2 Военно-воздушным силам Иордании. В декабре 2019 года стало известно, что АО "Вертолеты России" (подразделение госкорпорации "Ростех") завершило поставку вертолетов.Россия также модернизирует ранее поставленные Иордании системы противовоздушной обороны.В феврале 2021 года в ходе 15 международной оборонной выставки IDEX-2021 Рособоронэкспорт и иорданская компания Jadara договорились об открытии в Иордании лицензионного производства противотанковых управляемых ракет из состава комплекса "Корнет-Э". Иордания заинтересована в подписании соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. В сентябре 2017 года Королевство подписало Меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Развиваются контакты в сферах научного, гуманитарного и культурного сотрудничества. В декабре 2009 года в Аммане был открыт Российский центр науки и культуры, в январе 2011 года под эгидой Фонда "Русский мир" при Иорданском университете в Аммане был создан Русский центр, предназначенный для распространения и популяризации русского языка.В марте 2021 года Иордания одобрила экстренное применение российской вакцины "Спутник V".Особое значение в двусторонних связях имеет сооружение Странноприимного дома для российских паломников на переданном в дар России участке земли на месте крещения Иисуса Христа на реке Иордан. Строительство комплекса было начато по инициативе Владимира Путина после передачи РФ королем Иордании Абдаллой II в 2006 году земельного участка в 1 гектар в бессрочное и безвозмездное пользование. 26 июня 2012 года комплекс был торжественно открыт во время визита в Иорданию президента Российской Федерации Владимира Путина.В январе 2019 года в Иордании состоялось открытие отделения Императорского православного палестинского общества. Иордания пользовалась популярностью у российских туристов. В 2018 году страну посетили 53 тысячи российских туристов. В январе-марте 2020 года (до объявления пандемии COVID-19) – 15 тысяч россиян. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

иордания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, иордания, владимир путин, сергей лавров, абдалла ii