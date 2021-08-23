https://ria.ru/20210823/donbass-1746849122.html
Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, заявили в ДНР
Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.08.2021
Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, заявили в ДНР
Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, ни о каком возвращении региона под контроль властей Украины речи идти не может, считает депутат Народного... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:05
2021-08-23T13:05
2021-08-23T13:05
в мире
украина
днр
ситуация в днр и лнр
владислав бердичевский
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, ни о каком возвращении региона под контроль властей Украины речи идти не может, считает депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В ДНР не раз заявляли, что де-факто Киев не ведет независимой политики по Донбассу, полностью полагаясь на зарубежных кураторов."Все возможности Украины повлиять каким-то образом на Донбасс исчерпаны. Даже не имея такой судьбы, как Крым, Донбасс является русским регионом, и ни о каком возвращении его в состав Украины речи не идет... Количество людей, которые связывают свою судьбу с Украиной, проживая в Донбассе, с каждым годом все меньше", - сказал Бердичевский РИА Новости.
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в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, владислав бердичевский
Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, заявили в ДНР
Депутат парламента ДНР Бердичевский: все возможности Киева повлиять на Донбасс исчерпаны