https://ria.ru/20210823/donbass-1746849122.html

Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, заявили в ДНР

Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.08.2021

Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, заявили в ДНР

Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, ни о каком возвращении региона под контроль властей Украины речи идти не может, считает депутат Народного... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:05

2021-08-23T13:05

2021-08-23T13:05

в мире

украина

днр

ситуация в днр и лнр

владислав бердичевский

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, ни о каком возвращении региона под контроль властей Украины речи идти не может, считает депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В ДНР не раз заявляли, что де-факто Киев не ведет независимой политики по Донбассу, полностью полагаясь на зарубежных кураторов."Все возможности Украины повлиять каким-то образом на Донбасс исчерпаны. Даже не имея такой судьбы, как Крым, Донбасс является русским регионом, и ни о каком возвращении его в состав Украины речи не идет... Количество людей, которые связывают свою судьбу с Украиной, проживая в Донбассе, с каждым годом все меньше", - сказал Бердичевский РИА Новости.

https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746782639.html

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в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, владислав бердичевский