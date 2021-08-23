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Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, заявили в ДНР
Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.08.2021
Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, заявили в ДНР
Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, ни о каком возвращении региона под контроль властей Украины речи идти не может, считает депутат Народного... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:05
2021-08-23T13:05
в мире
украина
днр
ситуация в днр и лнр
владислав бердичевский
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, ни о каком возвращении региона под контроль властей Украины речи идти не может, считает депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В ДНР не раз заявляли, что де-факто Киев не ведет независимой политики по Донбассу, полностью полагаясь на зарубежных кураторов."Все возможности Украины повлиять каким-то образом на Донбасс исчерпаны. Даже не имея такой судьбы, как Крым, Донбасс является русским регионом, и ни о каком возвращении его в состав Украины речи не идет... Количество людей, которые связывают свою судьбу с Украиной, проживая в Донбассе, с каждым годом все меньше", - сказал Бердичевский РИА Новости.
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в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, владислав бердичевский
13:05 23.08.2021
 
Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, заявили в ДНР

Депутат парламента ДНР Бердичевский: все возможности Киева повлиять на Донбасс исчерпаны

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Киев исчерпал все возможности повлиять на Донбасс, ни о каком возвращении региона под контроль властей Украины речи идти не может, считает депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В ДНР не раз заявляли, что де-факто Киев не ведет независимой политики по Донбассу, полностью полагаясь на зарубежных кураторов.
"Все возможности Украины повлиять каким-то образом на Донбасс исчерпаны. Даже не имея такой судьбы, как Крым, Донбасс является русским регионом, и ни о каком возвращении его в состав Украины речи не идет... Количество людей, которые связывают свою судьбу с Украиной, проживая в Донбассе, с каждым годом все меньше", - сказал Бердичевский РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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Зеленский объяснил, почему не удается завершить конфликт в Донбассе
 
В миреУкраинаДНРСитуация в ДНР и ЛНРВладислав Бердичевский
 
 
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