09:36 23.08.2021 (обновлено: 09:40 23.08.2021)
В ДНР раскритиковали позицию Киева по урегулированию в Донбассе
Глава МИД ДНР Никонорова: отказ Киева от прямого контакта мешает механизму контроля за перемирием
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Отказ Киева от прямого контакта с представителями Донецка и Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня мешает запуску координационного механизма реагирования на нарушения перемирия в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Принципиальное различие в подходах сторон к этому вопросу одно: Украина не хочет иметь прямые контакты с представительствами республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Но, к сожалению, это позиция, о которую разбиваются любые наши попытки наладить действенную работу координационного механизма. Это яркая демонстрация того, что по политическим мотивам украинская сторона готова продолжать действия, ведущие к большой угрозе жизни и здоровью мирных жителей", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
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При этом, по словам Никоноровой, возможность обмениваться сообщениями, например, об обстреле, с представителями Киева есть.
"Другой вопрос, что с нашей стороны всегда есть реакция на эти сообщения, мы проверяем поступающие сведения. А с украинской стороны такой реакции нет, ответ всегда один: "Обстрел не подтверждаем, придерживаемся мер по усилению режима прекращения огня". Но только тогда логичный вопрос к украинской стороне: а кто же обстреливает нашу территорию?" - сказала Никонорова.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В ДНР неоднократно заявляли о необходимости приять дополнение к мерам в части запуска координационного механизма для предотвращения обстрелов и реагирования на нарушения перемирия.
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