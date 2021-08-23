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В ДНР раскритиковали позицию Киева по урегулированию в Донбассе
В ДНР раскритиковали позицию Киева по урегулированию в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2021
В ДНР раскритиковали позицию Киева по урегулированию в Донбассе
Отказ Киева от прямого контакта с представителями Донецка и Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня мешает запуску... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:36
2021-08-23T09:40
в мире
луганск
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
мид днр
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Отказ Киева от прямого контакта с представителями Донецка и Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня мешает запуску координационного механизма реагирования на нарушения перемирия в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Принципиальное различие в подходах сторон к этому вопросу одно: Украина не хочет иметь прямые контакты с представительствами республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Но, к сожалению, это позиция, о которую разбиваются любые наши попытки наладить действенную работу координационного механизма. Это яркая демонстрация того, что по политическим мотивам украинская сторона готова продолжать действия, ведущие к большой угрозе жизни и здоровью мирных жителей", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.При этом, по словам Никоноровой, возможность обмениваться сообщениями, например, об обстреле, с представителями Киева есть."Другой вопрос, что с нашей стороны всегда есть реакция на эти сообщения, мы проверяем поступающие сведения. А с украинской стороны такой реакции нет, ответ всегда один: "Обстрел не подтверждаем, придерживаемся мер по усилению режима прекращения огня". Но только тогда логичный вопрос к украинской стороне: а кто же обстреливает нашу территорию?" - сказала Никонорова.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В ДНР неоднократно заявляли о необходимости приять дополнение к мерам в части запуска координационного механизма для предотвращения обстрелов и реагирования на нарушения перемирия.
https://ria.ru/20210822/krym-1746714610.html
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луганск
донецк (донецкая область)
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в мире, луганск, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
09:36 23.08.2021 (обновлено: 09:40 23.08.2021)
 
В ДНР раскритиковали позицию Киева по урегулированию в Донбассе

Глава МИД ДНР Никонорова: отказ Киева от прямого контакта мешает механизму контроля за перемирием

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Отказ Киева от прямого контакта с представителями Донецка и Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня мешает запуску координационного механизма реагирования на нарушения перемирия в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Принципиальное различие в подходах сторон к этому вопросу одно: Украина не хочет иметь прямые контакты с представительствами республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Но, к сожалению, это позиция, о которую разбиваются любые наши попытки наладить действенную работу координационного механизма. Это яркая демонстрация того, что по политическим мотивам украинская сторона готова продолжать действия, ведущие к большой угрозе жизни и здоровью мирных жителей", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
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При этом, по словам Никоноровой, возможность обмениваться сообщениями, например, об обстреле, с представителями Киева есть.
"Другой вопрос, что с нашей стороны всегда есть реакция на эти сообщения, мы проверяем поступающие сведения. А с украинской стороны такой реакции нет, ответ всегда один: "Обстрел не подтверждаем, придерживаемся мер по усилению режима прекращения огня". Но только тогда логичный вопрос к украинской стороне: а кто же обстреливает нашу территорию?" - сказала Никонорова.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В ДНР неоднократно заявляли о необходимости приять дополнение к мерам в части запуска координационного механизма для предотвращения обстрелов и реагирования на нарушения перемирия.
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В миреЛуганскДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаМИД ДНРНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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