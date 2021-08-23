https://ria.ru/20210823/blokirovka-1746822725.html

В СЖР прокомментировали блокировку "Московского комсомольца" на Украине

В СЖР прокомментировали блокировку "Московского комсомольца" на Украине - РИА Новости, 23.08.2021

В СЖР прокомментировали блокировку "Московского комсомольца" на Украине

Очередная блокировка российских СМИ на Украине, в числе которых оказалась газета "Московский комсомолец", - окончательная зачистка информационного поля Украины... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:00

2021-08-23T11:00

2021-08-23T11:00

медиавойны

украина

владимир зеленский

генеральная прокуратура рф

андрей стенин

112 украина

владимир соловьев (телеведущий)

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Очередная блокировка российских СМИ на Украине, в числе которых оказалась газета "Московский комсомолец", - окончательная зачистка информационного поля Украины от российских СМИ, считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также ряда российских юридических лиц, в числе которых "Ростелеком" и газета "Московский комсомолец"."В данном случае это можно определить как окончательную зачистку российского информационного поля в украинском информационном пространстве, это происходит уже не первый год. Почти все наши каналы, радиостанции, газеты, интернет-СМИ в соседней республике находятся под запретом. Жители Украины могут принимать наши каналы, ресурсы, радиостанции только через интернет или через спутниковую тарелку, а очень многие, кстати, хотят знать, что происходит, хотят знать российскую точку зрения", - рассказал Соловьев РИА Новости.По его мнению, действия украинских властей можно считать нарушением свободы слова и свободы распространения информации. Соловьев отметил, что СЖР каждый раз обращает на это внимание международных правозащитных и журналистских организаций, ОБСЕ, "однако практически никаких положительных шагов после этого со стороны украинского руководства не происходит".Соловьев добавил, что единственное, чем действительно смогли помочь правозащитные организации - это освобождение руководителя в тот момент "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а "все остальные попытки как-то вернуть российские СМИ в информационное поле заканчивались безрезультатно.Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, оператор "Первого канала" Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Также Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и "Первого канала", а также ряда российских сайтов и социальных сетей. Параллельно СНБО подготовил проект решения по расширению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских IT-компаний.

https://ria.ru/20210823/ukraina-1746821982.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/ukraina-1746811016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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