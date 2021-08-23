https://ria.ru/20210823/blagoustroystvo-1746805903.html

Работы по благоустройству завершили у станций "Динамо" и "Петровский парк"

Работы по благоустройству завершили у станций "Динамо" и "Петровский парк" - РИА Новости, 23.08.2021

Работы по благоустройству завершили у станций "Динамо" и "Петровский парк"

На севере Москвы завершены работы по комплексному благоустройству территории возле станций метро "Динамо" и "Петровский парк", сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:31

2021-08-23T09:31

2021-08-23T09:31

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общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. На севере Москвы завершены работы по комплексному благоустройству территории возле станций метро "Динамо" и "Петровский парк", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы выполнены на Московской аллее и площади у метро "Динамо", в результате создано современное комфортное общественное пространство, где можно проводить различные городские мероприятия и просто отдыхать. Благоустроенная зона около вестибюлей метро и обновленные лестничные марши обеспечат комфортное передвижение пассажиров", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе благоустройства воздушные кабельные линии убрали в кабельную канализацию, общая протяженность которой составила 7,8 тысячи метров. Обновили проезжую часть и тротуары, дорожки возле парка замостили бетонной плиткой, а пешеходную зону - гранитной."До начала работ территория Московской аллеи и площадь у метро были плохо освещены, теперь там появилось более 70 новых фонарей и уличных торшеров. Для них использовали лампы с мягким теплым светом и высоким классом энергоэффективности", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в зоне благоустройства установлены удобные лавочки и информационные стелы, которые помогут сориентироваться жителям и гостям столицы.Для любителей велосипедных прогулок оборудованы семь велопарковок.

https://ria.ru/20210823/deti-1746804402.html

https://ria.ru/20210822/zyuzino-1746725040.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы