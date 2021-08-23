https://ria.ru/20210823/armiya-2021-1746868991.html
Путин надеется на интерес зарубежных гостей к экспонатам форума "Армия"
Путин надеется на интерес зарубежных гостей к экспонатам форума "Армия" - РИА Новости, 23.08.2021
Путин надеется на интерес зарубежных гостей к экспонатам форума "Армия"
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме "Армия". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:15
2021-08-23T14:15
2021-08-23T14:25
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
форум "армия — 2021"
безопасность
технологии
патриот
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КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме "Армия"."Год от года на полях форума заключаются солидные портфели взаимовыгодных контрактов на поставку российской военной продукции. Мы надеемся, что и в этот раз зарубежные гости проявят внимание к новинкам нашего оборонно-промышленного комплекса, оценят их уникальные возможности не только на видеопанелях, но и что называется вживую, в деле, на полигонах, на смотровых площадках, в тирах парка "Патриот", - сказал Путин на форуме "Армия".Он отметил, что в этом году в форуме принимают участие более 90% предприятий и организаций ОПК, занимающихся выполнением гособоронзаказа. Путин подчеркнул, что они готовы к международному сотрудничеству, "к самой широкой кооперации в разработке и выпуске современных вооружений".
https://ria.ru/20210823/vmf-1746866519.html
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владимир путин, вооруженные силы рф, россия, форум "армия — 2021", безопасность, технологии, патриот
14:15 23.08.2021 (обновлено: 14:25 23.08.2021)
Путин надеется на интерес зарубежных гостей к экспонатам форума "Армия"
Президент Путин: российское вооружение должно заинтересовать зарубежных гостей форума "Армия-2021"