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Гребень паводка на Амуре миновал Хабаровск

Гребень паводка на Амуре миновал Хабаровск - РИА Новости, 23.08.2021

Гребень паводка на Амуре миновал Хабаровск

Гребень паводка на Амуре миновал Хабаровск и подошел к селу Елабуга, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:22

2021-08-23T10:22

2021-08-23T10:22

происшествия

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

елабуга

центроспас

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Гребень паводка на Амуре миновал Хабаровск и подошел к селу Елабуга, сообщает региональный главк МЧС РФ.Ранее гребень подошел к Хабаровску, уровень воды превысил отметки опасного явления. По информации на понедельник, за сутки он снизился на два сантиметра - до 604 сантиметров."Гребень амурского паводка миновал город Хабаровск и продолжает смещаться ниже по течению реки. На сегодняшний день, по информации дальневосточного УГМС, он находится у населенного пункта Елабуга. Здесь наблюдаются минимальные изменения уровня воды", - говорится в сообщении.Спасатели МЧС России несут дежурство в подтопленных территориях региона.В шести районах Нанайского района оказывается адресная помощь местным жителям спасателями отряда "Центроспас". В сёлах Найхин и Даерга проводится откачка воды из ливневой системы при помощи мотопомпы. В селе Дубовый Мыс осуществляется доставка питьевой воды.

https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html

https://ria.ru/20210821/krym-1746711647.html

хабаровск

елабуга

россия

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происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елабуга, центроспас, россия