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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/aeroport-1746921782.html
Пентагон оценил ситуацию в кабульском аэропорту
Пентагон оценил ситуацию в кабульском аэропорту - РИА Новости, 23.08.2021
Пентагон оценил ситуацию в кабульском аэропорту
Каналы связи между США и движением "Талибан"* по вывозу людей из Афганистана работают, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:06
2021-08-23T18:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Каналы связи между США и движением "Талибан"* по вывозу людей из Афганистана работают, заявил представитель Пентагона Джон Кирби."Данная координация и деконфликтация работает хорошо в том смысле, что она позволяет доступ и приток (людей), а также сокращает толпы снаружи аэропорта", - сказал Кирби на пресс-конференции."Мы очень заинтересованы в том, чтобы доступ к аэропорту оставался максимально свободным, особенно для американских граждан, которые пытаются туда проникнуть, а также тем (афганцам), кто подал на специальную иммиграционную визу", - сказал Кирби.По данным Пентагона, с конца июля США вывезли 42 тысячи человек из Кабула, только за последние сутки более 16 тысяч человек.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210823/evakuatsiya-1746925187.html
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша
18:06 23.08.2021 (обновлено: 18:32 23.08.2021)
 
Пентагон оценил ситуацию в кабульском аэропорту

Представитель Пентагона Кирби: доступ в аэропорт Кабула нестабилен, каналы связи с талибами работают

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Каналы связи между США и движением "Талибан"* по вывозу людей из Афганистана работают, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Данная координация и деконфликтация работает хорошо в том смысле, что она позволяет доступ и приток (людей), а также сокращает толпы снаружи аэропорта", - сказал Кирби на пресс-конференции.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 18:27Захват власти в Афганистане талибами
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"Мы очень заинтересованы в том, чтобы доступ к аэропорту оставался максимально свободным, особенно для американских граждан, которые пытаются туда проникнуть, а также тем (афганцам), кто подал на специальную иммиграционную визу", - сказал Кирби.
По данным Пентагона, с конца июля США вывезли 42 тысячи человек из Кабула, только за последние сутки более 16 тысяч человек.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 14:10Захват власти в Афганистане талибами
США за сутки вывезли из Кабула более десяти тысяч человек
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)АфганистанМинистерство обороны США
 
 
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