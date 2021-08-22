https://ria.ru/20210822/zerno-1746750775.html
Урожай зерна в 2021 году будет меньше чем в прошлом, заявил Путин
Урожай зерна в 2021 году будет меньше чем в прошлом, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2021
Урожай зерна в 2021 году будет меньше чем в прошлом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, в 2021 году урожай будет меньше, чем в прошлом году, планируется собрать более 127 миллионов тонн зерна. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:14
2021-08-22T15:14
2021-08-22T15:26
экономика
владимир путин
единая россия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_238982cc76c4b8b8b05f6c9c7f13204b.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, в 2021 году урожай будет меньше, чем в прошлом году, планируется собрать более 127 миллионов тонн зерна."Думаю, что в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в прошлом в силу целого ряда обстоятельств. Но где-то свыше 127 тонн зерновых мы соберем. Это очень хороший показатель, с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и даже экспортный потенциал", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России".
https://ria.ru/20210817/urozhay-1746019477.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592668_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53fdf2c46a5a502ef15aba9b437c1a04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, единая россия, россия
15:14 22.08.2021 (обновлено: 15:26 22.08.2021)
Урожай зерна в 2021 году будет меньше чем в прошлом, заявил Путин
Президент России Путин: урожай зерновых в 2021 году будет меньше чем в прошлом