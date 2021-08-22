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Урожай зерна в 2021 году будет меньше чем в прошлом, заявил Путин
Урожай зерна в 2021 году будет меньше чем в прошлом, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2021
Урожай зерна в 2021 году будет меньше чем в прошлом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, в 2021 году урожай будет меньше, чем в прошлом году, планируется собрать более 127 миллионов тонн зерна. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:14
2021-08-22T15:26
экономика
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, в 2021 году урожай будет меньше, чем в прошлом году, планируется собрать более 127 миллионов тонн зерна."Думаю, что в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в прошлом в силу целого ряда обстоятельств. Но где-то свыше 127 тонн зерновых мы соберем. Это очень хороший показатель, с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и даже экспортный потенциал", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России".
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экономика, владимир путин, единая россия, россия
15:14 22.08.2021 (обновлено: 15:26 22.08.2021)
 
Урожай зерна в 2021 году будет меньше чем в прошлом, заявил Путин

Президент России Путин: урожай зерновых в 2021 году будет меньше чем в прошлом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых в Новосибирской области
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, в 2021 году урожай будет меньше, чем в прошлом году, планируется собрать более 127 миллионов тонн зерна.
"Думаю, что в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в прошлом в силу целого ряда обстоятельств. Но где-то свыше 127 тонн зерновых мы соберем. Это очень хороший показатель, с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и даже экспортный потенциал", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России".
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
17 августа, 04:14
Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
 
ЭкономикаВладимир ПутинЕдиная РоссияРоссия
 
 
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