https://ria.ru/20210822/zerno-1746750775.html

Урожай зерна в 2021 году будет меньше чем в прошлом, заявил Путин

Урожай зерна в 2021 году будет меньше чем в прошлом, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2021

Урожай зерна в 2021 году будет меньше чем в прошлом, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, в 2021 году урожай будет меньше, чем в прошлом году, планируется собрать более 127 миллионов тонн зерна. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:14

2021-08-22T15:14

2021-08-22T15:26

экономика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, в 2021 году урожай будет меньше, чем в прошлом году, планируется собрать более 127 миллионов тонн зерна."Думаю, что в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в прошлом в силу целого ряда обстоятельств. Но где-то свыше 127 тонн зерновых мы соберем. Это очень хороший показатель, с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и даже экспортный потенциал", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России".

https://ria.ru/20210817/urozhay-1746019477.html

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экономика, владимир путин, единая россия, россия