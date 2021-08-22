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Зеленский объяснил, почему не удается завершить конфликт в Донбассе
Зеленский объяснил, почему не удается завершить конфликт в Донбассе - РИА Новости, 22.08.2021
Зеленский объяснил, почему не удается завершить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе, однако этот вопрос не решается путем голосования в парламенте. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T22:56
2021-08-22T22:58
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе, однако этот вопрос не решается путем голосования в парламенте."Война – это то, что хочется завершить полностью. И хочется вернуть наши территории. Это большое желание. К сожалению, это не решается в Верховной раде Украины. Если бы это можно было, мы бы давно уже проголосовали, и уверен, что в этой теме, болезненной, кровавой, парламент объединился бы. Но это также пример того, что завершить войну, не объединившись, невозможно", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Украина", которое транслировалось в воскресенье вечером.
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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр
22:56 22.08.2021 (обновлено: 22:58 22.08.2021)
 
Зеленский объяснил, почему не удается завершить конфликт в Донбассе

Президент Украины Зеленский: конфликт в Донбассе не решается путем голосования в Верховной раде

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе, однако этот вопрос не решается путем голосования в парламенте.
"Война – это то, что хочется завершить полностью. И хочется вернуть наши территории. Это большое желание. К сожалению, это не решается в Верховной раде Украины. Если бы это можно было, мы бы давно уже проголосовали, и уверен, что в этой теме, болезненной, кровавой, парламент объединился бы. Но это также пример того, что завершить войну, не объединившись, невозможно", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Украина", которое транслировалось в воскресенье вечером.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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