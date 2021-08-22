https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746782639.html

Зеленский объяснил, почему не удается завершить конфликт в Донбассе

Зеленский объяснил, почему не удается завершить конфликт в Донбассе - РИА Новости, 22.08.2021

Зеленский объяснил, почему не удается завершить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе, однако этот вопрос не решается путем голосования в парламенте. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T22:56

2021-08-22T22:56

2021-08-22T22:58

в мире

украина

владимир зеленский

донбасс

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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе, однако этот вопрос не решается путем голосования в парламенте."Война – это то, что хочется завершить полностью. И хочется вернуть наши территории. Это большое желание. К сожалению, это не решается в Верховной раде Украины. Если бы это можно было, мы бы давно уже проголосовали, и уверен, что в этой теме, болезненной, кровавой, парламент объединился бы. Но это также пример того, что завершить войну, не объединившись, невозможно", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Украина", которое транслировалось в воскресенье вечером.

https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html

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донбасс

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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр