https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746782639.html
Зеленский объяснил, почему не удается завершить конфликт в Донбассе
Зеленский объяснил, почему не удается завершить конфликт в Донбассе - РИА Новости, 22.08.2021
Зеленский объяснил, почему не удается завершить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе, однако этот вопрос не решается путем голосования в парламенте. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T22:56
2021-08-22T22:56
2021-08-22T22:58
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ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе, однако этот вопрос не решается путем голосования в парламенте."Война – это то, что хочется завершить полностью. И хочется вернуть наши территории. Это большое желание. К сожалению, это не решается в Верховной раде Украины. Если бы это можно было, мы бы давно уже проголосовали, и уверен, что в этой теме, болезненной, кровавой, парламент объединился бы. Но это также пример того, что завершить войну, не объединившись, невозможно", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Украина", которое транслировалось в воскресенье вечером.
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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр
22:56 22.08.2021 (обновлено: 22:58 22.08.2021)
Зеленский объяснил, почему не удается завершить конфликт в Донбассе
Президент Украины Зеленский: конфликт в Донбассе не решается путем голосования в Верховной раде