https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746771886.html
Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины"
Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины" - РИА Новости, 22.08.2021
Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии 30-летия независимости страны вручил первые семь наград "Национальная легенда Украины" за выдающиеся личные... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T19:55
2021-08-22T19:55
2021-08-22T19:59
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии 30-летия независимости страны вручил первые семь наград "Национальная легенда Украины" за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите и служении украинскому народу.Трансляция награждения велась на странице офиса президента в Facebook.Учрежденной Зеленским награды удостоились семь человек, которые внесли весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и осуществляют благотворительную и общественную деятельность. Первыми "Национальными легендами Украины" стали поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару и композитор Мирослав Скорик (посмертно).
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в мире, украина, владимир зеленский
19:55 22.08.2021 (обновлено: 19:59 22.08.2021)
Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины"
Президент Зеленский вручил семь первых наград "Национальная легенда Украины"