https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746771886.html

Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины"

Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины" - РИА Новости, 22.08.2021

Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии 30-летия независимости страны вручил первые семь наград "Национальная легенда Украины" за выдающиеся личные... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T19:55

2021-08-22T19:55

2021-08-22T19:59

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии 30-летия независимости страны вручил первые семь наград "Национальная легенда Украины" за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите и служении украинскому народу.Трансляция награждения велась на странице офиса президента в Facebook.Учрежденной Зеленским награды удостоились семь человек, которые внесли весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и осуществляют благотворительную и общественную деятельность. Первыми "Национальными легендами Украины" стали поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару и композитор Мирослав Скорик (посмертно).

https://ria.ru/20210822/orden-1746763739.html

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в мире, украина, владимир зеленский