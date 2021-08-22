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Зеленский отказался считать "Северный поток — 2" экономическим проектом
Зеленский отказался считать "Северный поток — 2" экономическим проектом - РИА Новости, 22.08.2021
Зеленский отказался считать "Северный поток — 2" экономическим проектом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что говорить о "Северном потоке — 2" с точки зрения экономики... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:00
2021-08-22T15:30
киев
москва
ангела меркель
владимир зеленский
евросоюз
северный поток — 2
цены на нефть
россия
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что говорить о "Северном потоке — 2" с точки зрения экономики Киев не будет, это вопрос политики и безопасности.Ранее в воскресенье Меркель прибыла в Киев с однодневным официальным визитом."Я считаю, что не замечать, что это оружие, мне кажется, неправильно. Говорить о "Северном потоке — 2" как об экономике Украина точно не будет. И поэтому я считаю, что это настолько опасно, что даже сейчас, когда "Северном потоке — 2" не достроен, мы видим, кто контролирует газовые цены в Европе. Мы видим, как они меняются, как они прыгают вверх. Поэтому, еще раз: это вопрос политический и безопасности", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров, трансляция велась в Facebook офиса президента.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северном потоке — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
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киев, москва, ангела меркель, владимир зеленский, евросоюз, северный поток — 2, цены на нефть, россия
15:00 22.08.2021 (обновлено: 15:30 22.08.2021)
 
Зеленский отказался считать "Северный поток — 2" экономическим проектом

Президент Украины Зеленский: Киев не будет говорить о "Северном потоке — 2" с точки зрения экономики

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что говорить о "Северном потоке — 2" с точки зрения экономики Киев не будет, это вопрос политики и безопасности.
Ранее в воскресенье Меркель прибыла в Киев с однодневным официальным визитом.
"Я считаю, что не замечать, что это оружие, мне кажется, неправильно. Говорить о "Северном потоке — 2" как об экономике Украина точно не будет. И поэтому я считаю, что это настолько опасно, что даже сейчас, когда "Северном потоке — 2" не достроен, мы видим, кто контролирует газовые цены в Европе. Мы видим, как они меняются, как они прыгают вверх. Поэтому, еще раз: это вопрос политический и безопасности", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров, трансляция велась в Facebook офиса президента.
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В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северном потоке — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
 
КиевМоскваАнгела МеркельВладимир ЗеленскийЕвросоюзСеверный поток — 2Цены на нефтьРоссия
 
 
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