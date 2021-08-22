https://ria.ru/20210822/soyuz-1746464088.html

"Союз" запускает на орбиту новую партию спутников OneWeb. Прямая трансляция

"Союз" запускает на орбиту новую партию спутников OneWeb. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.08.2021

"Союз" запускает на орбиту новую партию спутников OneWeb. Прямая трансляция

Ракету "Союз-2.1б" со спутниками связи британской компании OneWeb стартует 22 августа в 1.23 мск. Выведение 34 спутников на целевую орбиту займет 3 часа 45... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T00:33

2021-08-22T00:33

2021-08-22T00:33

байконур (город)

союз

космос - риа наука

arianespace

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Ракету "Союз-2.1б" со спутниками связи британской компании OneWeb стартует 22 августа в 1.23 мск. Выведение 34 спутников на целевую орбиту займет 3 часа 45 минут.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

байконур (город)

земля

восточный

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), союз, космос - риа наука, arianespace, земля, oneweb, восточный, видео