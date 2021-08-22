https://ria.ru/20210822/sderzhivanie-1746742618.html

Лавров: Запад в линии на сдерживание России использует историческую память

Лавров: Запад в линии на сдерживание России использует историческую память - РИА Новости, 22.08.2021

Лавров: Запад в линии на сдерживание России использует историческую память

Россия никогда не стремилась к самоизоляции и конфронтации, при этом в линии на сдерживание РФ используется историческая память, сказал глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T13:37

2021-08-22T13:37

2021-08-22T14:03

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия никогда не стремилась к самоизоляции и конфронтации, при этом в линии на сдерживание РФ используется историческая память, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам Лаврова, в линии на сдерживание Российской Федерации в последнее время особенно используется историческая тематика, вопросы исторической памяти, итоги Второй мировой войны."Запад по-прежнему не очень расположен учитывать интересы тех, кто просто имеет другую точку зрения", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210708/lavrov-1740375636.html

россия

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2021

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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия