13:37 22.08.2021 (обновлено: 14:03 22.08.2021)
Лавров: Запад в линии на сдерживание России использует историческую память
Глава МИД Лавров: в линии Запада на сдерживание России используется историческая память
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия никогда не стремилась к самоизоляции и конфронтации, при этом в линии на сдерживание РФ используется историческая память, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По-видимому, опора на собственные силы должна быть магистральным направлением нашей внешней политики. Мы никогда не стремились к самоизоляции, к конфронтации, но полагаться на партнеров, которые ненадежны, наверное, нам уже сейчас не позволяет новейшая история, которую мы испытали на себе", - сказал Лавров на встрече президента России Владимира Путина с членами партии "Единая Россия".
По словам Лаврова, в линии на сдерживание Российской Федерации в последнее время особенно используется историческая тематика, вопросы исторической памяти, итоги Второй мировой войны.
"Запад по-прежнему не очень расположен учитывать интересы тех, кто просто имеет другую точку зрения", - подчеркнул он.
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