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"Бочка" и "петля" в новой программе "Русских витязей"
"Бочка" и "петля" в новой программе "Русских витязей" - РИА Новости, 22.08.2021
"Бочка" и "петля" в новой программе "Русских витязей"
"Русские Витязи" обновили летную программу. В нее вошли несколько новых элементов. Экипажи продемонстрируют их на форуме "Армия-2021".
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60
«Бочка» и «петля» в новой программе «Русских витязей»
«Русские Витязи» обновили летную программу. В нее вошли несколько новых элементов. Экипажи продемонстрируют их на форуме «Армия-2021».
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видео, русские витязи, форум "армия — 2021"
"Бочка" и "петля" в новой программе "Русских витязей"
"Русские Витязи" обновили летную программу. В нее вошли несколько новых элементов. Экипажи продемонстрируют их на форуме "Армия-2021".
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14:18 22.08.2021
 

"Бочка" и "петля" в новой программе "Русских витязей"

Читать ria.ru в
"Русские Витязи" обновили летную программу. В нее вошли несколько новых элементов. Экипажи продемонстрируют их на форуме "Армия-2021".
 
Русские Витязи
 
 
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