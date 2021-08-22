"Бочка" и "петля" в новой программе "Русских витязей"

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"Русские Витязи" обновили летную программу. В нее вошли несколько новых элементов. Экипажи продемонстрируют их на форуме "Армия-2021".