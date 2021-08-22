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"Бочка" и "петля" в новой программе "Русских витязей"
"Бочка" и "петля" в новой программе "Русских витязей" - РИА Новости, 22.08.2021
"Бочка" и "петля" в новой программе "Русских витязей"
"Русские Витязи" обновили летную программу. В нее вошли несколько новых элементов. Экипажи продемонстрируют их на форуме "Армия-2021".
2021-08-22T14:18
2021-08-22T14:18
2021-08-22T14:18
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«Бочка» и «петля» в новой программе «Русских витязей»
«Русские Витязи» обновили летную программу. В нее вошли несколько новых элементов. Экипажи продемонстрируют их на форуме «Армия-2021».
2021-08-22T14:18
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РИА Новости
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видео, русские витязи, форум "армия — 2021"
"Бочка" и "петля" в новой программе "Русских витязей"
"Русские Витязи" обновили летную программу. В нее вошли несколько новых элементов. Экипажи продемонстрируют их на форуме "Армия-2021".
2021-08-22T14:18
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PT0M53S
"Бочка" и "петля" в новой программе "Русских витязей"
"Русские Витязи" обновили летную программу. В нее вошли несколько новых элементов. Экипажи продемонстрируют их на форуме "Армия-2021".