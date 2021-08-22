https://ria.ru/20210822/popravki-1746713942.html

Иностранным страховщикам грозит до четырех лет колонии за фальсификацию

Иностранным страховщикам грозит до четырех лет колонии за фальсификацию - РИА Новости, 22.08.2021

Иностранным страховщикам грозит до четырех лет колонии за фальсификацию

В России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность вплоть до 4 лет колонии за фальсификацию финансовых документов и... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T00:14

2021-08-22T00:14

2021-08-22T00:14

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россия

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность вплоть до 4 лет колонии за фальсификацию финансовых документов и отчетности иностранными страховщиками.Изменение статьи 172.1 УК РФ ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации") обусловлено введением в России единой правовой категории "страховщик", которая отныне будет включать в себя не только отечественные страховые организации и общества взаимного страхования, но и иностранные страховые компании.Таким образом, с 22 августа иностранные страховщики будут нести уголовную ответственность за внесение в документы, регистры бухгалтерского учета и отчетность недостоверных сведений.Данная уголовная статья предусматривает для нарушителя закона различные наказания. Это может быть как штраф до 1 миллиона рублей или до 5 лет принудительных работ, но и лишение свободы на срок до 4 лет.Если же преступление совершено организованной группой или по предварительному сговору, то штрафные санкции в этом случае увеличиваются до 3-5 миллионов рублей, а назначаемый судом срок заключения может достигать семи лет.

https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html

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экономика, москва, россия