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Иностранным страховщикам грозит до четырех лет колонии за фальсификацию
Иностранным страховщикам грозит до четырех лет колонии за фальсификацию - РИА Новости, 22.08.2021
Иностранным страховщикам грозит до четырех лет колонии за фальсификацию
В России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность вплоть до 4 лет колонии за фальсификацию финансовых документов и... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T00:14
2021-08-22T00:14
2021-08-22T00:14
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность вплоть до 4 лет колонии за фальсификацию финансовых документов и отчетности иностранными страховщиками.Изменение статьи 172.1 УК РФ ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации") обусловлено введением в России единой правовой категории "страховщик", которая отныне будет включать в себя не только отечественные страховые организации и общества взаимного страхования, но и иностранные страховые компании.Таким образом, с 22 августа иностранные страховщики будут нести уголовную ответственность за внесение в документы, регистры бухгалтерского учета и отчетность недостоверных сведений.Данная уголовная статья предусматривает для нарушителя закона различные наказания. Это может быть как штраф до 1 миллиона рублей или до 5 лет принудительных работ, но и лишение свободы на срок до 4 лет.Если же преступление совершено организованной группой или по предварительному сговору, то штрафные санкции в этом случае увеличиваются до 3-5 миллионов рублей, а назначаемый судом срок заключения может достигать семи лет.
https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html
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экономика, москва, россия
Иностранным страховщикам грозит до четырех лет колонии за фальсификацию
В России вступили в силу поправки в УК, грозящие сроком иностранным страховщикам за фальсификацию
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.
В России
вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность вплоть до 4 лет колонии за фальсификацию финансовых документов и отчетности иностранными страховщиками.
Изменение статьи 172.1 УК РФ ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации") обусловлено введением в России единой правовой категории "страховщик", которая отныне будет включать в себя не только отечественные страховые организации и общества взаимного страхования, но и иностранные страховые компании.
Таким образом, с 22 августа иностранные страховщики будут нести уголовную ответственность за внесение в документы, регистры бухгалтерского учета и отчетность недостоверных сведений.
Данная уголовная статья предусматривает для нарушителя закона различные наказания. Это может быть как штраф до 1 миллиона рублей или до 5 лет принудительных работ, но и лишение свободы на срок до 4 лет.
Если же преступление совершено организованной группой или по предварительному сговору, то штрафные санкции в этом случае увеличиваются до 3-5 миллионов рублей, а назначаемый судом срок заключения может достигать семи лет.