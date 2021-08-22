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"Комфортная свежесть". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
"Комфортная свежесть". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 22.08.2021
"Комфортная свежесть". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T09:37
2021-08-22T09:37
2021-08-22T09:37
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23, что укладывается в рамки климатической нормы последней декады августа. Такая комфортная свежесть", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что в рамках нормы.
https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
"Комфортная свежесть". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик центра "Фобос" Тишковец: москвичей ожидают облачная с прояснениями погода и небольшой дождь