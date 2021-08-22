https://ria.ru/20210822/pogoda-1746725774.html

"Комфортная свежесть". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

"Комфортная свежесть". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 22.08.2021

"Комфортная свежесть". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T09:37

2021-08-22T09:37

2021-08-22T09:37

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23, что укладывается в рамки климатической нормы последней декады августа. Такая комфортная свежесть", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что в рамках нормы.

https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец