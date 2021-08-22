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"Комфортная свежесть". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
"Комфортная свежесть". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 22.08.2021
"Комфортная свежесть". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T09:37
2021-08-22T09:37
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23, что укладывается в рамки климатической нормы последней декады августа. Такая комфортная свежесть", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что в рамках нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
09:37 22.08.2021
 
"Комфортная свежесть". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик центра "Фобос" Тишковец: москвичей ожидают облачная с прояснениями погода и небольшой дождь

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23, что укладывается в рамки климатической нормы последней декады августа. Такая комфортная свежесть", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что в рамках нормы.
Капризы погоды: что ждать от изменений климата? - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата?Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений Тишковец
 
 
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