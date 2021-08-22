https://ria.ru/20210822/orden-1746763739.html

Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Зеленский наградил Меркель орденом Свободы - РИА Новости, 22.08.2021

Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы, соответствующий указ опубликован на сайте главы... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T17:53

2021-08-22T17:53

2021-08-22T17:58

ангела меркель

владимир зеленский

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745960078_367:544:2828:1928_1920x0_80_0_0_c0f98b8bfab732297776f9801fd6363b.jpg

КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.Меркель находится на Украине с однодневным официальным визитом. Ранее в воскресенье она провела встречу с Зеленским."За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии", - говорится в тексте.Орден учрежден для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

https://ria.ru/20210822/merkel-1746762856.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангела меркель, владимир зеленский, в мире, украина