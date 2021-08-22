https://ria.ru/20210822/orden-1746763739.html
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы - РИА Новости, 22.08.2021
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы
Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы, соответствующий указ опубликован на сайте главы... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T17:53
2021-08-22T17:53
2021-08-22T17:58
ангела меркель
владимир зеленский
в мире
украина
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.Меркель находится на Украине с однодневным официальным визитом. Ранее в воскресенье она провела встречу с Зеленским."За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии", - говорится в тексте.Орден учрежден для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.
https://ria.ru/20210822/merkel-1746762856.html
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ангела меркель, владимир зеленский, в мире, украина
17:53 22.08.2021 (обновлено: 17:58 22.08.2021)
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы
Президент Украины Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом свободы