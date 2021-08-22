Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/novgorod-1746772820.html
Российский триколор развернули на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде
Российский триколор развернули на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 22.08.2021
Российский триколор развернули на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде
Более 150 человек развернули российский триколор на ступенях Чкаловской лестницы – одного из главных символов Нижнего Новгорода – в День государственного флага... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T20:04
2021-08-22T20:04
общество
нижний новгород
глеб никитин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572851967_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_bd5aa299dff3cbd7edff4f4b4452d00d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Более 150 человек развернули российский триколор на ступенях Чкаловской лестницы – одного из главных символов Нижнего Новгорода – в День государственного флага России, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Участниками масштабной акции стали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители региональных отделений волонтеров Победы, волонтеров-медиков, Российского союза молодежи, российских студенческих отрядов, Российского движения школьников, Юнармии, мотоклуба "Ночные волки".Как отметил Никитин, акция "Вместе под флагом России" – это еще одна возможность продемонстрировать гордость и любовь к своей стране, ощутить сопричастность с великим и единым народом."В эти дни мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода. История великого города неразрывно связана с героическим прошлым нашей страны и свершениями настоящего времени. Сегодня на полностью реконструированной Чкаловский лестнице мы развернули 50-метровый триколор как символ величия нашего Отечества, единения и любви к России. Развернуты флаги у стен кремля, который также был полностью обновлен в рамках подготовки к юбилею города", - заявил Никитин.Во время торжественного разворачивания флага оркестр и камерный хор "Нижний Новгород" вместе с участниками исполнили гимн России. Военный оркестр штаба Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации исполнил победные марши. Каждый причастный к этому событию получил на память символ Дня государственного флага – ленточку-триколор."Государственный флаг – это отличительный знак страны, ее символ, предмет гордости, отражающий независимость нашего государства. Такие флешмобы показывают единение людей, формируют патриотизм и уважение к традициям российской государственности", - отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.Организаторами акции выступило нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Всего в регионе в День флага волонтеры Победы раздали жителям более 35 тысяч ленточек-триколор.Чкаловская лестница, построенная в 1949 году, спускается к Волге от памятника летчику Валерию Чкалову возле нижегородского кремля и соединяет площадь Минина с Нижневолжской набережной. Долгое время лестница считалась самой длинной в стране, у нее 442 ступени.
https://ria.ru/20210822/nizhniy_novgorod-1746731785.html
https://ria.ru/20210821/putin-1746697035.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572851967_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_ea6c97fd2f8e3caf88648552723b5d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, нижний новгород, глеб никитин, россия
20:04 22.08.2021
 
Российский триколор развернули на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде

Российский триколор развернули на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчастники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края
Участники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Более 150 человек развернули российский триколор на ступенях Чкаловской лестницы – одного из главных символов Нижнего Новгорода – в День государственного флага России, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Участниками масштабной акции стали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители региональных отделений волонтеров Победы, волонтеров-медиков, Российского союза молодежи, российских студенческих отрядов, Российского движения школьников, Юнармии, мотоклуба "Ночные волки".
800 лет Нижнему Новгороду: праздничный салют
Вчера, 11:06
800 лет Нижнему Новгороду: праздничный салютПразднование 800-летия Нижнего Новгорода завершилось грандиозным фейерверком. Пусковые установки расположили на баржах, залповая линия протянулась на 1 км. За 8 минут выпустили более 6 тысяч залпов.
Как отметил Никитин, акция "Вместе под флагом России" – это еще одна возможность продемонстрировать гордость и любовь к своей стране, ощутить сопричастность с великим и единым народом.
"В эти дни мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода. История великого города неразрывно связана с героическим прошлым нашей страны и свершениями настоящего времени. Сегодня на полностью реконструированной Чкаловский лестнице мы развернули 50-метровый триколор как символ величия нашего Отечества, единения и любви к России. Развернуты флаги у стен кремля, который также был полностью обновлен в рамках подготовки к юбилею города", - заявил Никитин.
Во время торжественного разворачивания флага оркестр и камерный хор "Нижний Новгород" вместе с участниками исполнили гимн России. Военный оркестр штаба Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации исполнил победные марши. Каждый причастный к этому событию получил на память символ Дня государственного флага – ленточку-триколор.
Путин осматривает парк отдыха Швейцария в Нижнем Новгороде
21 августа, 20:00
Путин посетил центральный парк в Нижнем Новгороде
"Государственный флаг – это отличительный знак страны, ее символ, предмет гордости, отражающий независимость нашего государства. Такие флешмобы показывают единение людей, формируют патриотизм и уважение к традициям российской государственности", - отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Организаторами акции выступило нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Всего в регионе в День флага волонтеры Победы раздали жителям более 35 тысяч ленточек-триколор.
Чкаловская лестница, построенная в 1949 году, спускается к Волге от памятника летчику Валерию Чкалову возле нижегородского кремля и соединяет площадь Минина с Нижневолжской набережной. Долгое время лестница считалась самой длинной в стране, у нее 442 ступени.
 
ОбществоНижний НовгородГлеб НикитинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT
05:57Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
05:08В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть рис
04:14Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
04:10Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
04:05"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
03:47Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
03:38Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
03:25В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
03:17Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
03:13Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
03:12На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
03:08Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"
03:02Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
03:00Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
02:47В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
02:44СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
02:12Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
02:10Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Лента новостейМолния