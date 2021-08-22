https://ria.ru/20210822/novgorod-1746772820.html

Российский триколор развернули на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде

Российский триколор развернули на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 22.08.2021

Российский триколор развернули на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде

Более 150 человек развернули российский триколор на ступенях Чкаловской лестницы – одного из главных символов Нижнего Новгорода – в День государственного флага... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T20:04

2021-08-22T20:04

2021-08-22T20:04

общество

нижний новгород

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Более 150 человек развернули российский триколор на ступенях Чкаловской лестницы – одного из главных символов Нижнего Новгорода – в День государственного флага России, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Участниками масштабной акции стали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители региональных отделений волонтеров Победы, волонтеров-медиков, Российского союза молодежи, российских студенческих отрядов, Российского движения школьников, Юнармии, мотоклуба "Ночные волки".Как отметил Никитин, акция "Вместе под флагом России" – это еще одна возможность продемонстрировать гордость и любовь к своей стране, ощутить сопричастность с великим и единым народом."В эти дни мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода. История великого города неразрывно связана с героическим прошлым нашей страны и свершениями настоящего времени. Сегодня на полностью реконструированной Чкаловский лестнице мы развернули 50-метровый триколор как символ величия нашего Отечества, единения и любви к России. Развернуты флаги у стен кремля, который также был полностью обновлен в рамках подготовки к юбилею города", - заявил Никитин.Во время торжественного разворачивания флага оркестр и камерный хор "Нижний Новгород" вместе с участниками исполнили гимн России. Военный оркестр штаба Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации исполнил победные марши. Каждый причастный к этому событию получил на память символ Дня государственного флага – ленточку-триколор."Государственный флаг – это отличительный знак страны, ее символ, предмет гордости, отражающий независимость нашего государства. Такие флешмобы показывают единение людей, формируют патриотизм и уважение к традициям российской государственности", - отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.Организаторами акции выступило нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Всего в регионе в День флага волонтеры Победы раздали жителям более 35 тысяч ленточек-триколор.Чкаловская лестница, построенная в 1949 году, спускается к Волге от памятника летчику Валерию Чкалову возле нижегородского кремля и соединяет площадь Минина с Нижневолжской набережной. Долгое время лестница считалась самой длинной в стране, у нее 442 ступени.

https://ria.ru/20210822/nizhniy_novgorod-1746731785.html

https://ria.ru/20210821/putin-1746697035.html

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общество, нижний новгород, глеб никитин, россия