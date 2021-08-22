https://ria.ru/20210822/navodnenie-1746719392.html

При наводнении в Теннесси погибли десять человек

При наводнении в Теннесси погибли десять человек - РИА Новости, 22.08.2021

При наводнении в Теннесси погибли десять человек

Жертвами наводнения в штате Теннесси на востоке США стали как минимум десять человек, в том числе двое детей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T06:01

2021-08-22T06:01

2021-08-22T12:28

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ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Жертвами наводнения в штате Теннесси на востоке США стали как минимум десять человек, в том числе двое детей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса.Еще 31 человек пропал без вести, добавил шериф.Накануне вечером в округе начал работать центр, который призван помочь людям найти пропавших родственников и друзей.Наводнение спровоцировали сильные дожди, которые идут в Теннесси с 20 августа. В некоторых городах побит рекорд по суточному количеству осадков (38,6 сантиметра). Агентство штата по чрезвычайным ситуациям объявило о третьем уровне опасности и призвало жителей не ездить на автомобилях и избегать затопленных дорог.Национальная гвардия направила на помощь вертолет, в спасательных операциях участвуют также военные машины.

https://ria.ru/20210819/shtorm-1746472837.html

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в мире, сша, теннесси, наводнение, вашингтон