https://ria.ru/20210822/navodnenie-1746719392.html
При наводнении в Теннесси погибли десять человек
При наводнении в Теннесси погибли десять человек - РИА Новости, 22.08.2021
При наводнении в Теннесси погибли десять человек
Жертвами наводнения в штате Теннесси на востоке США стали как минимум десять человек, в том числе двое детей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T06:01
2021-08-22T06:01
2021-08-22T12:28
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ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Жертвами наводнения в штате Теннесси на востоке США стали как минимум десять человек, в том числе двое детей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса.Еще 31 человек пропал без вести, добавил шериф.Накануне вечером в округе начал работать центр, который призван помочь людям найти пропавших родственников и друзей.Наводнение спровоцировали сильные дожди, которые идут в Теннесси с 20 августа. В некоторых городах побит рекорд по суточному количеству осадков (38,6 сантиметра). Агентство штата по чрезвычайным ситуациям объявило о третьем уровне опасности и призвало жителей не ездить на автомобилях и избегать затопленных дорог.Национальная гвардия направила на помощь вертолет, в спасательных операциях участвуют также военные машины.
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в мире, сша, теннесси, наводнение, вашингтон
06:01 22.08.2021 (обновлено: 12:28 22.08.2021)
При наводнении в Теннесси погибли десять человек
При наводнении в штате Теннесси погибли десять человек, включая двоих детей
ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости.
Жертвами наводнения в штате Теннесси
на востоке США
стали как минимум десять человек, в том числе двое детей, сообщил телеканал CNN
со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса.
Еще 31 человек пропал без вести, добавил шериф.
Накануне вечером в округе начал работать центр, который призван помочь людям найти пропавших родственников и друзей.
Наводнение спровоцировали сильные дожди, которые идут в Теннесси с 20 августа. В некоторых городах побит рекорд по суточному количеству осадков (38,6 сантиметра). Агентство штата по чрезвычайным ситуациям объявило о третьем уровне опасности и призвало жителей не ездить на автомобилях и избегать затопленных дорог.
Национальная гвардия направила на помощь вертолет, в спасательных операциях участвуют также военные машины.