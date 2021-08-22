https://ria.ru/20210822/luna-1746722230.html
"Осетровая луна" в небе над Тегераном
"Осетровая луна" в небе над Тегераном - РИА Новости, 22.08.2021
"Осетровая луна" в небе над Тегераном
"Осетровая луна" освещает небо Тегерана. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T17:45
2021-08-22T17:45
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тегеран (город)
космос - риа наука
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"Осетровая луна" освещает небо Тегерана.
тегеран (город)
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LIVE: "Осетровая луна" освещает небо Тегерана
LIVE: "Осетровая луна" освещает небо Тегерана
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РИА Новости
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тегеран (город), космос - риа наука, видео
"Осетровая луна" в небе над Тегераном
"Осетровая луна" освещает небо Тегерана.
2021-08-22T17:45
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PT102M05S
17:45 22.08.2021 (обновлено: 19:46 22.08.2021)
"Осетровая луна" в небе над Тегераном
"Осетровая луна" освещает небо Тегерана.