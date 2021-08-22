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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210822/koronavirus-1746733192.html
В Москве за сутки госпитализировали 497 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 497 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 497 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 497 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 322 пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:24
2021-08-22T11:24
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 497 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 322 пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлен 1661 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 497 человек. На ИВЛ находятся 322 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 2140 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 427 913. Также за сутки в столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:24 22.08.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 497 человек с COVID-19

Оперштаб: в Москве за сутки госпитализировали 497 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 322 пациента

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 497 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 322 пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлен 1661 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 497 человек. На ИВЛ находятся 322 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе выздоровели еще 2140 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 427 913. Также за сутки в столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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