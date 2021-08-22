https://ria.ru/20210822/koronavirus-1746733192.html

В Москве за сутки госпитализировали 497 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 497 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 497 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 497 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 322 пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T11:24

2021-08-22T11:24

2021-08-22T11:24

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 497 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 322 пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлен 1661 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 497 человек. На ИВЛ находятся 322 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 2140 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 427 913. Также за сутки в столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746529154.html

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