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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210822/koronavirus-1746733080.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19 - РИА Новости, 22.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:22
2021-08-22T11:22
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,11%; Республика Алтай - 0,15%; Республика Бурятия - 0,18%", - говорится в сообщении.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:22 22.08.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19

Оперштаб: наименьший темп прироста больных COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,11%; Республика Алтай - 0,15%; Республика Бурятия - 0,18%", - говорится в сообщении.
 
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