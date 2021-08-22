https://ria.ru/20210822/koronavirus-1746733080.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19 - РИА Новости, 22.08.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19

Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T11:22

2021-08-22T11:22

2021-08-22T11:22

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,11%; Республика Алтай - 0,15%; Республика Бурятия - 0,18%", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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