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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19 - РИА Новости, 22.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:22
2021-08-22T11:22
2021-08-22T11:22
распространение коронавируса
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москва
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,11%; Республика Алтай - 0,15%; Республика Бурятия - 0,18%", - говорится в сообщении.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста больных COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве