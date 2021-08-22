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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210822/koronavirus-1746732390.html
В Москве выявили 1661 новый случай COVID-19
В Москве выявили 1661 новый случай COVID-19 - РИА Новости, 22.08.2021
В Москве выявили 1661 новый случай COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:19
2021-08-22T11:19
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва – 1661; Санкт-Петербург – 1481; Московская область – 1184", – говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах: 26, 11 и 11.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:19 22.08.2021
 
В Москве выявили 1661 новый случай COVID-19

В Москве за сутки выявили 1661 случай COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва – 1661; Санкт-Петербург – 1481; Московская область – 1184", – говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах: 26, 11 и 11.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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