https://ria.ru/20210822/koronavirus-1746732139.html

В России за сутки выявили 20 564 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 20 564 случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.08.2021

В России за сутки выявили 20 564 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 20 564 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T11:17

2021-08-22T11:17

2021-08-22T12:01

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 20 564 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне заразившихся было ровно 21 тысяча. Темп прироста остается на уровне 0,31 процента. Умерли 762 человека (днем ранее — 797). Выписались после лечения 15 414 пациентов. У 7,6 процента инфицированных (1555 человек) не наблюдается симптомов.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1661 (накануне было 1852), Санкт-Петербурге — 1481, Подмосковье — 1184, Свердловской области — 522, Нижегородской — 498, Ростовской — 487, Пермском крае — 477, Воронежской области — 465, Красноярском крае — 444, Самарской области — 440.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по 11, а в Магаданской области — 26.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 747 087 человек, из них 176 044 умерли, 6 019 466 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 209,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 211 миллионов. Почти 4,5 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210820/beremennye-1746608751.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии