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Киев призвал активнее бороться против запуска "Северного потока — 2"
Киев призвал активнее бороться против запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.08.2021
Киев призвал активнее бороться против запуска "Северного потока — 2"
Киев рассчитывает на принятие Европейским союзом мер против ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2", сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T20:50
2021-08-22T20:50
в мире
киев
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Киев рассчитывает на принятие Европейским союзом мер против ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2", сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.Ранее в воскресенье Меркель прибыла в Киев с однодневным официальным визитом. Она уже провела встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Одной из тем обсуждения также стал "Северный поток — 2"."Мы рассчитываем на применение ЕС мер противодействия вводу в эксплуатацию этого проекта. А также рассчитываем на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в Евросоюз и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами", - цитирует главу украинского правительства пресс-служба кабинета министров.Кроме того, он заверил, что Украина готова к практическому воплощению энергетического партнерства с Германией и к началу двусторонних проектов.Премьер-министр подчеркнул, что проект "Северный поток — 2" несет "прямую угрозу со стороны России геополитическому положению государств Европы".Шмыгаль добавил, что правительство Украины настроено активно продолжать сотрудничество с Германией и Европейским союзом в рамках "зеленого" энергетического перехода."Приоритетом и стратегической целью является интеграция украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Украина неуклонно придерживается взятых обязательств для реализации полной интеграции, запланированной на 2023 год, которая даст Украине реальную энергонезависимость и возможность отделиться от энергосистем РФ и Белоруссии", - отметил премьер-министр.Перспективным направлением энергетического партнерства, по словам главы правительства Украины, является сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и водорода."Мы заинтересованы в пилотных водородных проектах с немецкими партнерами для начала совместного производства и транзита водорода в Германию и Европу. Немецкой стороне переданы на рассмотрение несколько украинских проектных предложений по водороду", - сказал Шмыгаль.Меркель заверила, что сотрудничество Украины и Германии в сфере энергетики будет продолжено, сообщается в релизе. Канцлер ФРГ отметила, что Германия выступает за продолжение транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока —2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210822/merkel-1746752389.html
https://ria.ru/20210822/gazoprovod-1746756956.html
https://ria.ru/20210822/potok-1746744774.html
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в мире, киев, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2
20:50 22.08.2021
 
Киев призвал активнее бороться против запуска "Северного потока — 2"

Премьер-министр Шмыгаль: Киев рассчитывает на принятие ЕС мер против запуска "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Киев рассчитывает на принятие Европейским союзом мер против ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2", сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее в воскресенье Меркель прибыла в Киев с однодневным официальным визитом. Она уже провела встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Одной из тем обсуждения также стал "Северный поток — 2".
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Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"
"Мы рассчитываем на применение ЕС мер противодействия вводу в эксплуатацию этого проекта. А также рассчитываем на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в Евросоюз и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами", - цитирует главу украинского правительства пресс-служба кабинета министров.
Кроме того, он заверил, что Украина готова к практическому воплощению энергетического партнерства с Германией и к началу двусторонних проектов.
Премьер-министр подчеркнул, что проект "Северный поток — 2" несет "прямую угрозу со стороны России геополитическому положению государств Европы".
Шмыгаль добавил, что правительство Украины настроено активно продолжать сотрудничество с Германией и Европейским союзом в рамках "зеленого" энергетического перехода.
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В Германии назвали срок завершения работ по укладке "Северного потока — 2"
"Приоритетом и стратегической целью является интеграция украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Украина неуклонно придерживается взятых обязательств для реализации полной интеграции, запланированной на 2023 год, которая даст Украине реальную энергонезависимость и возможность отделиться от энергосистем РФ и Белоруссии", - отметил премьер-министр.
Перспективным направлением энергетического партнерства, по словам главы правительства Украины, является сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и водорода.
"Мы заинтересованы в пилотных водородных проектах с немецкими партнерами для начала совместного производства и транзита водорода в Германию и Европу. Немецкой стороне переданы на рассмотрение несколько украинских проектных предложений по водороду", - сказал Шмыгаль.
Меркель заверила, что сотрудничество Украины и Германии в сфере энергетики будет продолжено, сообщается в релизе. Канцлер ФРГ отметила, что Германия выступает за продолжение транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.
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В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока —2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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В миреКиевЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2
 
 
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