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Соревнования по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
Соревнования по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.08.2021
Соревнования по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино стартуют соревнования по танковому биатлону. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T10:02
2021-08-22T10:02
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В подмосковном Алабино стартуют соревнования по танковому биатлону.
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LIVE: Открытие соревнований по танковому биатлону в Алабино
LIVE: Открытие соревнований по танковому биатлону в Алабино
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РИА Новости
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алабино, видео
Соревнования по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино стартуют соревнования по танковому биатлону.
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10:02 22.08.2021 (обновлено: 10:12 22.08.2021)
Соревнования по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино стартуют соревнования по танковому биатлону.