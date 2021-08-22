https://ria.ru/20210822/banya-1746752933.html

Британцы полюбили русскую традицию, которой "придерживается даже Путин"

Британцы полюбили русскую традицию, которой "придерживается даже Путин" - РИА Новости, 22.08.2021

Британцы полюбили русскую традицию, которой "придерживается даже Путин"

Традиционная русская баня становится в Великобритании все более популярным популярным способом отдохнуть и восстановить силы, пишет британская газета The Daily... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:42

2021-08-22T15:42

2021-08-22T18:11

лондон

великобритания

шотландия

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Традиционная русская баня становится в Великобритании все более популярным популярным способом отдохнуть и восстановить силы, пишет британская газета The Daily Telegraph.Так, в Лондоне скоро откроется уже третья по счету русская баня, такие комплексы уже есть в Брайтоне, на южном побережье, и на берегу озера Лох-Тей в Шотландии.По словам основателя одного из банных центров, 65 процентов клиентов заведения — британцы.Автор статьи подчеркнул, что в Британии научно доказано, что баня полезна для здоровья. Ее посещение дарит ощущение эйфории, высокая влажность смягчает боль в мышцах и суставах, а жар выводит из организма молочную кислоту, соли и мочевину. Журналист также отметил, что баня успокаивает нервную систему и спасает от бессонницы.При этом в материале отмечается и богатая культурная история бани.Он добавил, что президент Владимир Путин регулярно посещает баню — и это, по его мнению, раскрывает в российском лидере "сильного человека, который серьезно относится к национальным традициям".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210814/shpion-1745723721.html

https://ria.ru/20210606/banya-1735837687.html

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великобритания

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лондон, великобритания, шотландия, владимир путин, здоровье - общество, россия