19:54 22.08.2021 (обновлено: 19:58 22.08.2021)
"Защищаем страну в одной провинции": лидер в Панджшере о войне с талибами
"Защищаем страну в одной провинции": лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд о войне с талибами
© REUTERS / Mohammad IsmailЛидер сопротивления Ахмад Масуд выступает перед своими сторонниками в провинции Панджшер, Афганистан
"Мы защищаем всю страну в одной провинции", - сказал Масуд в ходе телефонного интервью агентству Рейтер.
Он также подтвердил информацию западных СМИ, сообщавших, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военнослужащие из армейских частей, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.
Ранее в интервью телеканалу "Аль-Арабия" Масуд говорил, что Панджшер не будет сдан талибам. В интервью газете Asharq Al-Awsat он отмечал, что лидеры сопротивления готовы сформировать инклюзивное правительство с "Талибаном"* через политические переговоры.
В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.