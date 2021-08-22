https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771738.html

"Защищаем страну в одной провинции": лидер в Панджшере о войне с талибами

"Защищаем страну в одной провинции": лидер в Панджшере о войне с талибами - РИА Новости, 22.08.2021

"Защищаем страну в одной провинции": лидер в Панджшере о войне с талибами

Лидер сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что возглавляемая им вооруженная оппозиция талибам (движение запрещено в РФ как... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T19:54

2021-08-22T19:54

2021-08-22T19:58

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захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что возглавляемая им вооруженная оппозиция талибам (движение запрещено в РФ как террористическое) защищает всю страну.Он также подтвердил информацию западных СМИ, сообщавших, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военнослужащие из армейских частей, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.Ранее в интервью телеканалу "Аль-Арабия" Масуд говорил, что Панджшер не будет сдан талибам. В интервью газете Asharq Al-Awsat он отмечал, что лидеры сопротивления готовы сформировать инклюзивное правительство с "Талибаном"* через политические переговоры.В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210822/taliby-1746750279.html

https://ria.ru/20210822/kabul-1746758648.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия