https://ria.ru/20210822/afganistan-1746740345.html

Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане

Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2021

Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане

а поражение США в Афганистане будет расплачиваться Европа, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T13:12

2021-08-22T13:12

2021-08-22T13:12

в мире

сша

талибан

европа

алексей пушков

еврокомиссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737592811_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_5481800032e826567c4d4e5a9188eae3.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За поражение США в Афганистане будет расплачиваться Европа, заявил сенатор Алексей Пушков."Именно туда пойдет основной поток из тех трех с лишним миллионов покинувших Афганистан мигрантов, о которых говорит глава Еврокомиссии", — написал парламентарий в Telegram.По словам политика, Штаты постоянно ввязываются в долгие войны, а европейские страны принимают беженцев и занимаются их содержанием."Затем Европа вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру", — заключил Пушков.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фондер Ляйен заявила, что почти 3,7 миллиона человек считаются внутренне перемещенными лицами в Афганистане, и около 80% из них - это женщины и дети.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели после наступления талибов на крупные города. На прошлой неделе боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Лидер Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Позднее официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в стране окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210822/afganistan-1746737011.html

https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746603629.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, европа, алексей пушков, еврокомиссия, россия