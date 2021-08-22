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Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане
Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2021
Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане
а поражение США в Афганистане будет расплачиваться Европа, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:12
2021-08-22T13:12
в мире
сша
талибан
европа
алексей пушков
еврокомиссия
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За поражение США в Афганистане будет расплачиваться Европа, заявил сенатор Алексей Пушков."Именно туда пойдет основной поток из тех трех с лишним миллионов покинувших Афганистан мигрантов, о которых говорит глава Еврокомиссии", — написал парламентарий в Telegram.По словам политика, Штаты постоянно ввязываются в долгие войны, а европейские страны принимают беженцев и занимаются их содержанием."Затем Европа вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру", — заключил Пушков.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фондер Ляйен заявила, что почти 3,7 миллиона человек считаются внутренне перемещенными лицами в Афганистане, и около 80% из них - это женщины и дети.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели после наступления талибов на крупные города. На прошлой неделе боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Лидер Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Позднее официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в стране окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746737011.html
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в мире, сша, талибан, европа, алексей пушков, еврокомиссия, россия
13:12 22.08.2021
 
Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане

Сенатор Пушков: Европе придется расплачиваться за поражение США в Афганистане

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За поражение США в Афганистане будет расплачиваться Европа, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Именно туда пойдет основной поток из тех трех с лишним миллионов покинувших Афганистан мигрантов, о которых говорит глава Еврокомиссии", — написал парламентарий в Telegram.
По словам политика, Штаты постоянно ввязываются в долгие войны, а европейские страны принимают беженцев и занимаются их содержанием.
"Затем Европа вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру", — заключил Пушков.
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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фондер Ляйен заявила, что почти 3,7 миллиона человек считаются внутренне перемещенными лицами в Афганистане, и около 80% из них - это женщины и дети.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели после наступления талибов на крупные города. На прошлой неделе боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Лидер Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Позднее официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в стране окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреСШАТалибанЕвропаАлексей ПушковЕврокомиссияРоссия
 
 
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