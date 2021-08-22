https://ria.ru/20210822/afganistan-1746740345.html
Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане
Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2021
Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане
а поражение США в Афганистане будет расплачиваться Европа, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:12
2021-08-22T13:12
2021-08-22T13:12
в мире
сша
талибан
европа
алексей пушков
еврокомиссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737592811_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_5481800032e826567c4d4e5a9188eae3.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За поражение США в Афганистане будет расплачиваться Европа, заявил сенатор Алексей Пушков."Именно туда пойдет основной поток из тех трех с лишним миллионов покинувших Афганистан мигрантов, о которых говорит глава Еврокомиссии", — написал парламентарий в Telegram.По словам политика, Штаты постоянно ввязываются в долгие войны, а европейские страны принимают беженцев и занимаются их содержанием."Затем Европа вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру", — заключил Пушков.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фондер Ляйен заявила, что почти 3,7 миллиона человек считаются внутренне перемещенными лицами в Афганистане, и около 80% из них - это женщины и дети.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели после наступления талибов на крупные города. На прошлой неделе боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Лидер Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Позднее официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в стране окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746737011.html
https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746603629.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737592811_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_14e579140eac4929e013f891e27ab9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, талибан, европа, алексей пушков, еврокомиссия, россия
Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане
Сенатор Пушков: Европе придется расплачиваться за поражение США в Афганистане