https://ria.ru/20210822/afganistan-1746737011.html

Экс-премьер Британии Блэр раскритиковал США за вывод войск из Афганистана

Экс-премьер Британии Блэр раскритиковал США за вывод войск из Афганистана - РИА Новости, 22.08.2021

Экс-премьер Британии Блэр раскритиковал США за вывод войск из Афганистана

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал вывод войск США и НАТО из Афганистана трагическим и ненужным. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T12:22

2021-08-22T12:22

2021-08-22T12:57

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал вывод войск США и НАТО из Афганистана трагическим и ненужным.По его словам, это было немотивированным политическим решением."Мы сделали это в угоду глупому политическому лозунгу о прекращении "вечных войн". При этом, наше присутствие в стране было минимальным, а за последние полтора года не погиб ни один солдат", — подчеркнул он в статье для Института глобальных изменений.Блэр утверждает, что Западу удалось добиться значительного прогресса в модернизации политической и общественной жизни Афганистана."Мы не достигли всего, что было запланировано. Однако наши успехи были достаточными, чтобы охранять их", — написал политик.Теперь, по мнению Блэра, позиции Запада пошатнулись. Он утверждает, что Россия, Китай и Иран воспользуются ситуацией."Так было и в Ливии. Мы свергли режим Каддафи, но теперь Россия, а не мы, влияет на ситуацию в стране", — заявил Блэр.Политик также предложил как можно скорее вывезти из Афганистана всех желающих, оказать давление на "Талибан"* и выработать единую позицию по отношению к радикальному исламу, а не заниматься каждой страной в отдельности.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели после наступления талибов на крупные города. На прошлой неделе боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Лидер Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Позднее официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в стране окончена.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт. Она сопровождается давками и стрельбой, есть погибшие.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746603629.html

https://ria.ru/20210820/diplomatiya-1746382663.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

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в мире, сша, иран, талибан, тони блэр, нато, россия