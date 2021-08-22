12:22 22.08.2021 (обновлено: 12:57 22.08.2021)
Экс-премьер Британии Блэр раскритиковал США за вывод войск из Афганистана
Экс-премьер Британии Блэр раскритиковал США: решение выйти из Афганистана было немотивированным
© AP Photo / Eraldo PeresБывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
© AP Photo / Eraldo Peres
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал вывод войск США и НАТО из Афганистана трагическим и ненужным.
По его словам, это было немотивированным политическим решением.
"Мы сделали это в угоду глупому политическому лозунгу о прекращении "вечных войн". При этом, наше присутствие в стране было минимальным, а за последние полтора года не погиб ни один солдат", — подчеркнул он в статье для Института глобальных изменений.
Блэр утверждает, что Западу удалось добиться значительного прогресса в модернизации политической и общественной жизни Афганистана.
"Мы не достигли всего, что было запланировано. Однако наши успехи были достаточными, чтобы охранять их", — написал политик.
"Так было и в Ливии. Мы свергли режим Каддафи, но теперь Россия, а не мы, влияет на ситуацию в стране", — заявил Блэр.
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Политик также предложил как можно скорее вывезти из Афганистана всех желающих, оказать давление на "Талибан"* и выработать единую позицию по отношению к радикальному исламу, а не заниматься каждой страной в отдельности.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели после наступления талибов на крупные города. На прошлой неделе боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Лидер Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Позднее официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в стране окончена.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт. Она сопровождается давками и стрельбой, есть погибшие.
*Террористическая организация, запрещенная в России.