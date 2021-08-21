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Пострадавшим из-за непогоды в Новороссийске выплатят компенсации
Пострадавшим из-за непогоды в Новороссийске выплатят компенсации - РИА Новости, 21.08.2021
Пострадавшим из-за непогоды в Новороссийске выплатят компенсации
Пострадавшим из-за непогоды в Новороссийске будут выплачены компенсации, это 542 частных домовладения, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T11:19
2021-08-21T11:19
происшествия
краснодарский край
новороссийск
керчь
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СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Пострадавшим из-за непогоды в Новороссийске будут выплачены компенсации, это 542 частных домовладения, сообщает оперштаб Краснодарского края.Сейчас в Новороссийске продолжают ликвидировать последствия непогоды, убирая мусор, камни ветки, откачивая воду из дворов частных территорий. Дополняется, что утром 21 августа в регионе вновь объявлено штормовое предупреждение, городские и коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы."На утро 21 августа оценочные комиссии в городе и сельских округах обследовали более 800 домовладений. По 542 из них будут назначены выплаты пострадавшим в результате ЧС",- говорится в сообщении.Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находилось в зоне действия мезоциклона. В зону действия циклона попали более 13 тысяч человек. По информации оперштаба, за считанные часы на побережье выпало от 3-месяной до годовой нормы осадков. В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах Кубани было подтоплено более 2 тысяч домовладений, около 3,5 тысячи придомовых территорий, шесть социально значимых объектов, а также участок краевой автодороги Новороссийск – Керчь (движение восстановлено).
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краснодарский край
новороссийск
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происшествия, краснодарский край, новороссийск, керчь
11:19 21.08.2021
 
Пострадавшим из-за непогоды в Новороссийске выплатят компенсации

Пострадавшим из-за непогоды в Новороссийске выплатят компенсации, это 542 частных домовладения

© Фото: администрация МО Крымский районПодтопления в Крымском районе Краснодарского края
Подтопления в Крымском районе Краснодарского края
© Фото: администрация МО Крымский район
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Пострадавшим из-за непогоды в Новороссийске будут выплачены компенсации, это 542 частных домовладения, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Сейчас в Новороссийске продолжают ликвидировать последствия непогоды, убирая мусор, камни ветки, откачивая воду из дворов частных территорий. Дополняется, что утром 21 августа в регионе вновь объявлено штормовое предупреждение, городские и коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы.
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"На утро 21 августа оценочные комиссии в городе и сельских округах обследовали более 800 домовладений. По 542 из них будут назначены выплаты пострадавшим в результате ЧС",- говорится в сообщении.
Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находилось в зоне действия мезоциклона. В зону действия циклона попали более 13 тысяч человек. По информации оперштаба, за считанные часы на побережье выпало от 3-месяной до годовой нормы осадков. В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах Кубани было подтоплено более 2 тысяч домовладений, около 3,5 тысячи придомовых территорий, шесть социально значимых объектов, а также участок краевой автодороги Новороссийск – Керчь (движение восстановлено).
 
ПроисшествияКраснодарский крайНовороссийскКерчь
 
 
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