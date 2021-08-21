https://ria.ru/20210821/krym-1746707118.html

Захарова назвала саммит "Крымской платформы" политической "сходкой"

Захарова назвала саммит "Крымской платформы" политической "сходкой" - РИА Новости, 21.08.2021

Захарова назвала саммит "Крымской платформы" политической "сходкой"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящий саммит "Крымская платформа", заявила, что эта "сходка" будет посвящена политике, а не... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T22:09

2021-08-21T22:09

2021-08-21T22:37

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящий саммит "Крымская платформа", заявила, что эта "сходка" будет посвящена политике, а не реалиям Крыма.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Это очень показательно. Политизированный подход коллективного Запада к украинской тематике мы неоднократно фиксировали. И опять же, мне кажется, — это еще одно доказательство, что вся история с этой сходкой будет не про реалии и не про реальность Крыма сегодняшнего дня. И даже не про анализ уже в исторической перспективе того, что случилось в 2014 году: предпосылок, фактов, итогов — нет. Все будет заточено на информационно-политическую составляющую. Ведь это же те самые западные страны, которые точно так же не хотят ничего знать о сегодняшнем Крыме", - сказала она в интервью "Газете.ру".По ее словам, эти страны занимают принципиальную позицию по собственному неприсутствию на полуострове: не посещают, не хотят соприкасаться напрямую с жителями."Более того: они еще и не пускают своих туристов, журналистов, свои компании, свой бизнес для взаимодействия с этими регионами России — Крымом и Севастополем. Собственно, как не пускали крымчан в свои страны, отказывая им в визах ЕС. Видимо, решили наказать таким образом граждан за их свободное волеизъявление", - подчеркнула она."Для того, чтобы понять, чем и как живет Крым, нужно просто туда приехать. А не делать вид, что крымская тематика является важной, отправляясь при этом в места, которые к Крыму не имеют никакого отношения", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20210821/krym-1746650255.html

https://ria.ru/20210821/mid-1746704354.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, россия