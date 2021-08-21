22:09 21.08.2021 (обновлено: 22:37 21.08.2021)
Захарова назвала саммит "Крымской платформы" политической "сходкой"
Представитель МИД Захарова: "Крымская платформа" будет посвящена политике, а не реалиям Крыма
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящий саммит "Крымская платформа", заявила, что эта "сходка" будет посвящена политике, а не реалиям Крыма.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"Это очень показательно. Политизированный подход коллективного Запада к украинской тематике мы неоднократно фиксировали. И опять же, мне кажется, — это еще одно доказательство, что вся история с этой сходкой будет не про реалии и не про реальность Крыма сегодняшнего дня. И даже не про анализ уже в исторической перспективе того, что случилось в 2014 году: предпосылок, фактов, итогов — нет. Все будет заточено на информационно-политическую составляющую. Ведь это же те самые западные страны, которые точно так же не хотят ничего знать о сегодняшнем Крыме", - сказала она в интервью "Газете.ру".
По ее словам, эти страны занимают принципиальную позицию по собственному неприсутствию на полуострове: не посещают, не хотят соприкасаться напрямую с жителями.
"Более того: они еще и не пускают своих туристов, журналистов, свои компании, свой бизнес для взаимодействия с этими регионами России — Крымом и Севастополем. Собственно, как не пускали крымчан в свои страны, отказывая им в визах ЕС. Видимо, решили наказать таким образом граждан за их свободное волеизъявление", - подчеркнула она.
"Для того, чтобы понять, чем и как живет Крым, нужно просто туда приехать. А не делать вид, что крымская тематика является важной, отправляясь при этом в места, которые к Крыму не имеют никакого отношения", - резюмировала Захарова.