https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746661478.html

В Москве за сутки госпитализировали 590 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 590 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 590 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 590 человек с COVID, на ИВЛ находятся 327 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T11:16

2021-08-21T11:16

2021-08-21T11:16

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 авг- РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 590 человек с COVID, на ИВЛ находятся 327 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Также сообщается, что в городе выздоровели ещё 2 544 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 425 773. Помимо этого, за сутки в столице скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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