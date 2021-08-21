https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746661478.html
В Москве за сутки госпитализировали 590 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 590 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 590 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 590 человек с COVID, на ИВЛ находятся 327 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T11:16
2021-08-21T11:16
2021-08-21T11:16
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116477_0:119:3096:1861_1920x0_80_0_0_67fe230109b829db81d6fd0ddca3fa3b.jpg
МОСКВА, 21 авг- РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 590 человек с COVID, на ИВЛ находятся 327 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Также сообщается, что в городе выздоровели ещё 2 544 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 425 773. Помимо этого, за сутки в столице скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c88de2ece18698238e960b2f368100ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 590 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 590 человек с COVID, на ИВЛ 327 человек