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В Москве за сутки госпитализировали 590 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 590 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 590 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 590 человек с COVID, на ИВЛ находятся 327 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T11:16
2021-08-21T11:16
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 авг- РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 590 человек с COVID, на ИВЛ находятся 327 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Также сообщается, что в городе выздоровели ещё 2 544 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 425 773. Помимо этого, за сутки в столице скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:16 21.08.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 590 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 590 человек с COVID, на ИВЛ 327 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 авг- РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 590 человек с COVID, на ИВЛ находятся 327 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 1 852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 590 человек. На ИВЛ находятся 327 человек",- говорится в сообщении.
Также сообщается, что в городе выздоровели ещё 2 544 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 425 773. Помимо этого, за сутки в столице скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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