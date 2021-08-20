https://ria.ru/20210820/vzaimootnosheniya-1746609033.html
Путин рассказал об отношениях России и Германии
Путин рассказал об отношениях России и Германии - РИА Новости, 20.08.2021
Путин рассказал об отношениях России и Германии
Президент РФ Владимир Путин надеется, что после смены правительства Германии объем и качество экономического сотрудничества между РФ и ФРГ сохранятся. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:53
2021-08-20T18:53
2021-08-20T18:53
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что после смены правительства Германии объем и качество экономического сотрудничества между РФ и ФРГ сохранятся."В целом объем, качество нашего взаимоотношения кардинально изменились, конечно, в лучшую сторону. Я хочу выразить надежду на то, что и после выборов, смены правительства эта тенденция будет сохранена", - сказал он на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210820/donbass-1746608509.html
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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, россия
Путин рассказал об отношениях России и Германии
Президент Путин надеется на сотрудничество с властями Германии после смены правительства