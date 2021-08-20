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Фонд Карелина нашел мальчика, выжившего во время убийств нацистами в Ейске
Фонд Карелина нашел мальчика, выжившего во время убийств нацистами в Ейске - РИА Новости, 20.08.2021
Фонд Карелина нашел мальчика, выжившего во время убийств нацистами в Ейске
Фонд Александра Карелина нашел Климентия Тена, выжившего при убийствах нацистами воспитанников детского дома в Ейске, это удалось сделать после работы с... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:39
2021-08-20T16:37
общество
краснодарский край
ейск
ейский район
александр карелин
без срока давности
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Фонд Александра Карелина нашел Климентия Тена, выжившего при убийствах нацистами воспитанников детского дома в Ейске, это удалось сделать после работы с рассекреченными ФСБ России документами по расследованию трагедии, сообщили РИА Новости в фонде.В октябре 2019 года Управление ФСБ по Краснодарскому краю рассекретило документы, которые раскрывали трагические детали гибели воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости опубликовало серию материалов, рассказывающих об этом зверском преступлении нацистов. Из актов об исследовании братских могил и эксгумированных тел удалось узнать их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. СК России возбудил уголовное дело по статье "Геноцид".Планируется, что в субботу глава фонда, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Карелин вместе с ответственным секретарем Поискового движения России Еленой Цунаевой посетят школу-интернат, где проживали и обучались дети до того, как участники карательного подразделения "зондеркоманда СС-10А" посадили их в душегубки, а затем закопали полуживыми в противотанковом рву за городом.Кроме того, они возложат цветы к памятнику детям на Старом кладбище Ейска и передадут Ейскому историко-краеведческому музею фотографии из личного архива Климентия Тена.Директор музея Марина Сидоренко говорила РИА Новости, что чудовищное преступление, совершенное 9-10 октября 1942 года, можно считать самой страшной страницей военных лет в истории Ейска. Она считает, что необходимо окончательно раскрыть это преступление и найти первоначальное захоронение детей, благодаря новым открывающимся обстоятельствам сделать это будет более вероятно.В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом — около 300 детей-инвалидов и воспитателей. В конце лета 1942 года город оккупировали гитлеровцы. Девятого-десятого октября того же года гитлеровцы умертвили 214 детей в машинах-душегубках. Как следует из рассекреченных документов, несчастных вывозили из детдома на грузовиках, причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, гитлеровцы бросали в машины силой. На вопросы детей, что происходит и куда их везут, звучали ответы: "в Краснодар на лечение", "в баню", "грузить семечки".По имеющимся данным нацисты вывозили детей в сторону поселка Симоновка Ейского района, где убитых газами душегубок сгружали в противотанковые рвы. После освобождения Ейска от оккупации 5 февраля 1943 года это страшное убийство расследовали две комиссии, после чего состоялось перезахоронение останков убитых в центре города. Однако, предположительно, перезахоронены были не все.Установлено, что во время оккупации в Краснодарском крае действовала зондеркоманда СС-10А во главе с Куртом Кристманом. В распоряжении этого подразделения имелись мобильные газовые камеры — газвагены. Именно каратели из СС-10А при содействии коменданта Ейска Кандлера, начальника местного гестапо Бедедекера и врача гестапо Штрауха осуществили массовое убийство 9-10 октября 1942 года.
https://ria.ru/20191007/1559490596.html
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ейск
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общество, краснодарский край, ейск, ейский район, александр карелин, без срока давности
15:39 20.08.2021 (обновлено: 16:37 20.08.2021)
 
Фонд Карелина нашел мальчика, выжившего во время убийств нацистами в Ейске

Фонд Карелина нашел мальчика, выжившего во время убийств нацистами воспитанников детдома в Ейске

© Ейский историко-краеведческий музей имени В. В. СамсоноваУбийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
© Ейский историко-краеведческий музей имени В. В. Самсонова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Фонд Александра Карелина нашел Климентия Тена, выжившего при убийствах нацистами воспитанников детского дома в Ейске, это удалось сделать после работы с рассекреченными ФСБ России документами по расследованию трагедии, сообщили РИА Новости в фонде.
В октябре 2019 года Управление ФСБ по Краснодарскому краю рассекретило документы, которые раскрывали трагические детали гибели воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости опубликовало серию материалов, рассказывающих об этом зверском преступлении нацистов. Из актов об исследовании братских могил и эксгумированных тел удалось узнать их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. СК России возбудил уголовное дело по статье "Геноцид".

"Климентий Тен чудом избежал участи своих однокашников по причине того, что находился на сельхозработах на поле, где воспитанники детского дома убирали урожай. В 1943 году К. Тен был очевидцем эксгумации останков детей Чрезвычайной государственной комиссией и принимал участие в их опознании по останкам одежды, личным вещам (марки, игрушки, костыли)", — сообщили в фонде.

Планируется, что в субботу глава фонда, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Карелин вместе с ответственным секретарем Поискового движения России Еленой Цунаевой посетят школу-интернат, где проживали и обучались дети до того, как участники карательного подразделения "зондеркоманда СС-10А" посадили их в душегубки, а затем закопали полуживыми в противотанковом рву за городом.
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Кроме того, они возложат цветы к памятнику детям на Старом кладбище Ейска и передадут Ейскому историко-краеведческому музею фотографии из личного архива Климентия Тена.
Директор музея Марина Сидоренко говорила РИА Новости, что чудовищное преступление, совершенное 9-10 октября 1942 года, можно считать самой страшной страницей военных лет в истории Ейска. Она считает, что необходимо окончательно раскрыть это преступление и найти первоначальное захоронение детей, благодаря новым открывающимся обстоятельствам сделать это будет более вероятно.
В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом — около 300 детей-инвалидов и воспитателей. В конце лета 1942 года город оккупировали гитлеровцы. Девятого-десятого октября того же года гитлеровцы умертвили 214 детей в машинах-душегубках. Как следует из рассекреченных документов, несчастных вывозили из детдома на грузовиках, причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, гитлеровцы бросали в машины силой. На вопросы детей, что происходит и куда их везут, звучали ответы: "в Краснодар на лечение", "в баню", "грузить семечки".
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По имеющимся данным нацисты вывозили детей в сторону поселка Симоновка Ейского района, где убитых газами душегубок сгружали в противотанковые рвы. После освобождения Ейска от оккупации 5 февраля 1943 года это страшное убийство расследовали две комиссии, после чего состоялось перезахоронение останков убитых в центре города. Однако, предположительно, перезахоронены были не все.
Установлено, что во время оккупации в Краснодарском крае действовала зондеркоманда СС-10А во главе с Куртом Кристманом. В распоряжении этого подразделения имелись мобильные газовые камеры — газвагены. Именно каратели из СС-10А при содействии коменданта Ейска Кандлера, начальника местного гестапо Бедедекера и врача гестапо Штрауха осуществили массовое убийство 9-10 октября 1942 года.
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ОбществоКраснодарский крайЕйскЕйский районАлександр КарелинБез срока давности
 
 
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