https://ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746583808.html

Глава саратовского Минздрава резко ответил противнице вакцинации детей

Глава саратовского Минздрава резко ответил противнице вакцинации детей - РИА Новости, 20.08.2021

Глава саратовского Минздрава резко ответил противнице вакцинации детей

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в соцсети, реагируя на критику его слов о планируемой прививочной кампании среди детей, ответил одной из РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:22

2021-08-20T17:22

2021-08-20T17:22

распространение коронавируса

общество

саратовская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в соцсети, реагируя на критику его слов о планируемой прививочной кампании среди детей, ответил одной из противниц вакцинации от COVID-19: "Вы больны?"Костин в четверг на заседании областного координационного совета по противодействию коронавирусу заявил, что несмотря на возражения многих родителей, прививочную кампанию среди детей решено провести.В пятницу на видео в своем аккаунте в Instagram министр заявил, что его не совсем поняли, и объяснил: "фраза звучала так, что очень многие родители против вакцинации, несмотря на это вакцина разрабатывается, так как она, возможно, будет крайне необходима, и вакцинация, вероятнее всего, в том числе детского населения, будет начата с тех, кто этого желает". Он подчеркнул, что вакцинация возможна только с согласия родителей, и призвал "не беспокоиться о том, что кто-то вашего ребенка будет насильно прививать".Под этим постом появились десятки комментариев противников вакцинации детей, при этом Костин многим постарался ответить. В одном из комментариев пользователь, обращаясь на "ты", спросила министра, кто ему "дал право распоряжаться детьми", и потребовала их не трогать."Вы больны? И не хотите ничего слушать", - ответил Костин.

https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, саратовская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19