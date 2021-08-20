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Распространение коронавируса
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Глава саратовского Минздрава резко ответил противнице вакцинации детей
Глава саратовского Минздрава резко ответил противнице вакцинации детей - РИА Новости, 20.08.2021
Глава саратовского Минздрава резко ответил противнице вакцинации детей
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в соцсети, реагируя на критику его слов о планируемой прививочной кампании среди детей, ответил одной из РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:22
2021-08-20T17:22
распространение коронавируса
общество
саратовская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в соцсети, реагируя на критику его слов о планируемой прививочной кампании среди детей, ответил одной из противниц вакцинации от COVID-19: "Вы больны?"Костин в четверг на заседании областного координационного совета по противодействию коронавирусу заявил, что несмотря на возражения многих родителей, прививочную кампанию среди детей решено провести.В пятницу на видео в своем аккаунте в Instagram министр заявил, что его не совсем поняли, и объяснил: "фраза звучала так, что очень многие родители против вакцинации, несмотря на это вакцина разрабатывается, так как она, возможно, будет крайне необходима, и вакцинация, вероятнее всего, в том числе детского населения, будет начата с тех, кто этого желает". Он подчеркнул, что вакцинация возможна только с согласия родителей, и призвал "не беспокоиться о том, что кто-то вашего ребенка будет насильно прививать".Под этим постом появились десятки комментариев противников вакцинации детей, при этом Костин многим постарался ответить. В одном из комментариев пользователь, обращаясь на "ты", спросила министра, кто ему "дал право распоряжаться детьми", и потребовала их не трогать."Вы больны? И не хотите ничего слушать", - ответил Костин.
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общество, саратовская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:22 20.08.2021
 
Глава саратовского Минздрава резко ответил противнице вакцинации детей

Глава саратовского Минздрава Костин резко ответил в соцсети противнице вакцинации детей от COVID-19

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в соцсети, реагируя на критику его слов о планируемой прививочной кампании среди детей, ответил одной из противниц вакцинации от COVID-19: "Вы больны?"
Костин в четверг на заседании областного координационного совета по противодействию коронавирусу заявил, что несмотря на возражения многих родителей, прививочную кампанию среди детей решено провести.
В пятницу на видео в своем аккаунте в Instagram министр заявил, что его не совсем поняли, и объяснил: "фраза звучала так, что очень многие родители против вакцинации, несмотря на это вакцина разрабатывается, так как она, возможно, будет крайне необходима, и вакцинация, вероятнее всего, в том числе детского населения, будет начата с тех, кто этого желает". Он подчеркнул, что вакцинация возможна только с согласия родителей, и призвал "не беспокоиться о том, что кто-то вашего ребенка будет насильно прививать".
Под этим постом появились десятки комментариев противников вакцинации детей, при этом Костин многим постарался ответить. В одном из комментариев пользователь, обращаясь на "ты", спросила министра, кто ему "дал право распоряжаться детьми", и потребовала их не трогать.
"Вы больны? И не хотите ничего слушать", - ответил Костин.
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