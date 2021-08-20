https://ria.ru/20210820/tsik-1746630554.html
Путин предоставил для ЦИК дополнительное здание в Москве
Путин предоставил для ЦИК дополнительное здание в Москве - РИА Новости, 20.08.2021
Путин предоставил для ЦИК дополнительное здание в Москве
Президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении Центральной избирательной комиссии РФ дополнительным зданием в Москве. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:21
2021-08-20T21:21
2021-08-20T21:21
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении Центральной избирательной комиссии РФ дополнительным зданием в Москве.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания."(Управлению делами президента РФ обеспечить) предоставление здания, расположенного по адресу: город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 7, и нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 11, строение 1, для размещения Центральной избирательной комиссии РФ дополнительно к занимаемым ею помещениям, а также эксплуатационно-техническое обслуживание указанных здания и нежилых помещений", - говорится в тексте указа.
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политика, москва, владимир путин, цик рф, выборы в государственную думу, коммерческая недвижимость, россия
Путин предоставил для ЦИК дополнительное здание в Москве
Президент России Путин предоставил для ЦИК дополнительное здание в Москве