https://ria.ru/20210820/tsik-1746630554.html

Путин предоставил для ЦИК дополнительное здание в Москве

Путин предоставил для ЦИК дополнительное здание в Москве - РИА Новости, 20.08.2021

Путин предоставил для ЦИК дополнительное здание в Москве

Президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении Центральной избирательной комиссии РФ дополнительным зданием в Москве. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:21

2021-08-20T21:21

2021-08-20T21:21

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении Центральной избирательной комиссии РФ дополнительным зданием в Москве.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания."(Управлению делами президента РФ обеспечить) предоставление здания, расположенного по адресу: город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 7, и нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 11, строение 1, для размещения Центральной избирательной комиссии РФ дополнительно к занимаемым ею помещениям, а также эксплуатационно-техническое обслуживание указанных здания и нежилых помещений", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20210820/pamfilova-1746506182.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, владимир путин, цик рф, выборы в государственную думу, коммерческая недвижимость, россия