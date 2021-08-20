Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210820/tobolsk-1746111494.html
Первая столица Сибири. Что посмотреть в Тобольске и окрестностях
Достопримечательности Тобольска 2021
Первая столица Сибири. Что посмотреть в Тобольске и окрестностях
В Тобольск путешественники случайно не попадают. Едут целенаправленно: ведь город на берегу Тобола и Иртыша находится в стороне от крупных транспортных артерий. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T08:00
2021-08-20T08:08
туризм
достопримечательности
тобольск
туризм
куда сходить
что посмотреть
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746130219_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_6ebcf8350fff5e1f7a47ff4bdebc606f.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В Тобольск путешественники случайно не попадают. Едут целенаправленно: ведь город на берегу Тобола и Иртыша находится в стороне от крупных транспортных артерий. О том, как с комфортом переночевать в бывшей тюрьме, где найти стул Распутина, в каких кафе попробовать рыбные пельмени со смешным названием и необычный капучино, — в фотоленте РИА Новости.
тобольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746130219_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_18092010ac082d483b31492d5eeed250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
достопримечательности, тобольск, туризм, фото, куда сходить , что посмотреть , куда поехать, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом, маршруты - туризм
08:00 20.08.2021 (обновлено: 08:08 20.08.2021)
 

Первая столица Сибири. Что посмотреть в Тобольске и окрестностях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В Тобольск путешественники случайно не попадают. Едут целенаправленно: ведь город на берегу Тобола и Иртыша находится в стороне от крупных транспортных артерий. О том, как с комфортом переночевать в бывшей тюрьме, где найти стул Распутина, в каких кафе попробовать рыбные пельмени со смешным названием и необычный капучино, — в фотоленте РИА Новости.
CC BY-SA 3.0 / Adam Jones /

Два уровня Тобольска, верхний и нижний посады соединяет Прямской (или Софийский) взвоз. Это средневековая булыжная мостовая между высокими каменными стенами. С деревянной лестницы открывается живописный вид.

"Когда идешь по Прямскому взвозу, будто попадаешь в другую эпоху: настолько чувствуешь себя отрезанным от цивилизации. У этих грандиозных стен нет аналогов в России", — говорит гид Марина Сафина.

Подпорная кирпичная стена Прямского взвоза в Тобольске
1 из 15

Два уровня Тобольска, верхний и нижний посады соединяет Прямской (или Софийский) взвоз. Это средневековая булыжная мостовая между высокими каменными стенами. С деревянной лестницы открывается живописный вид.

"Когда идешь по Прямскому взвозу, будто попадаешь в другую эпоху: настолько чувствуешь себя отрезанным от цивилизации. У этих грандиозных стен нет аналогов в России", — говорит гид Марина Сафина.

CC BY-SA 3.0 / Adam Jones /
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Тобольск с начала XVIII до середины XIX века был центральным городом Сибирской, а затем Тобольской губернии, простиравшейся от Урала до побережья Тихого океана, фактически — столицей Сибири.

Здесь родились химик Дмитрий Менделеев, композитор Александр Алябьев, художник Василий Перов, физик, изобретатель телевизора Борис Грабовской.

Также из этих краев — автор сказки "Конек-Горбунок" Петр Ершов.

Русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907)
2 из 15

Тобольск с начала XVIII до середины XIX века был центральным городом Сибирской, а затем Тобольской губернии, простиравшейся от Урала до побережья Тихого океана, фактически — столицей Сибири.

Здесь родились химик Дмитрий Менделеев, композитор Александр Алябьев, художник Василий Перов, физик, изобретатель телевизора Борис Грабовской.

Также из этих краев — автор сказки "Конек-Горбунок" Петр Ершов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
CC BY-SA 2.5 / Óðinn /

Кремль, единственный каменный за Уралом, возвышается над Иртышом — издалека видны зубчатые стены, луковки куполов, колокольня.

По проекту архитектора Семена Ремезова, чтобы попасть в кремль, нужно было проехать через Дмитриевские ворота — символический портал из Европы в Азию. Но эту "триумфальную арку" так и не достроили.

Между холмами вместо ворот — Рентерея, подземное хранилище губернской казны и ясака — пушнины, которой платили дань сибиряки.

"В строительстве принимали участие пленные шведы, потому это здание еще называют Шведской палатой, — объясняет Марина Сафина. — Раньше тут был архив, сегодня — музей". В экспозиции — монеты, старинные орудия труда, посуда, предметы быта и украшения.

Панорама Тобольского кремля
3 из 15

Кремль, единственный каменный за Уралом, возвышается над Иртышом — издалека видны зубчатые стены, луковки куполов, колокольня.

По проекту архитектора Семена Ремезова, чтобы попасть в кремль, нужно было проехать через Дмитриевские ворота — символический портал из Европы в Азию. Но эту "триумфальную арку" так и не достроили.

Между холмами вместо ворот — Рентерея, подземное хранилище губернской казны и ясака — пушнины, которой платили дань сибиряки.

"В строительстве принимали участие пленные шведы, потому это здание еще называют Шведской палатой, — объясняет Марина Сафина. — Раньше тут был архив, сегодня — музей". В экспозиции — монеты, старинные орудия труда, посуда, предметы быта и украшения.

CC BY-SA 2.5 / Óðinn /
CC0 / Сергей Бородушкин /

Софийско-Успенский собор в кремле — первое каменное строение в Сибири.

"Храм украшен изящным орнаментом, внутри — резной иконостас и фрески", — рассказывает Сафина.

Софийско-Успенский кафедральный собор в Тобольске
4 из 15

Софийско-Успенский собор в кремле — первое каменное строение в Сибири.

"Храм украшен изящным орнаментом, внутри — резной иконостас и фрески", — рассказывает Сафина.

CC0 / Сергей Бородушкин /
© Фото : Хостел "Узник"

В Тюремном замке рядом с кремлем — Музей сибирской каторги и ссылки. Тут вы увидите предметы быта арестантов, робы, кандалы, оковы.

Можно и переночевать — в хостеле с комнатами-камерами: маленькие окошки с решетками, двухъярусные кровати-нары. Гостям предлагают фирменные сухари и напиток в чайной "По кругу".

В больничном корпусе — Музей уникальных книг и редких изданий. В коллекции их 35 тысяч, самые ранние — XVII века.

Хостел Узник в Тюремном замке
5 из 15

В Тюремном замке рядом с кремлем — Музей сибирской каторги и ссылки. Тут вы увидите предметы быта арестантов, робы, кандалы, оковы.

Можно и переночевать — в хостеле с комнатами-камерами: маленькие окошки с решетками, двухъярусные кровати-нары. Гостям предлагают фирменные сухари и напиток в чайной "По кругу".

В больничном корпусе — Музей уникальных книг и редких изданий. В коллекции их 35 тысяч, самые ранние — XVII века.

© Фото : Хостел "Узник"
© РИА Новости / Ольга Ерачина

В 2018-м в Тобольске открылся "Музей семьи императора Николая II".

Тут с августа 1917-го находилась царская чета с детьми и свитой. Отсюда их увезли в Екатеринбург, на расстрел, говорит гид Василий Рыбалов.

Здание музея - Губернаторский дом, где жила в ссылке царская семья
6 из 15

В 2018-м в Тобольске открылся "Музей семьи императора Николая II".

Тут с августа 1917-го находилась царская чета с детьми и свитой. Отсюда их увезли в Екатеринбург, на расстрел, говорит гид Василий Рыбалов.

© РИА Новости / Ольга Ерачина
© Pixabay / Alexander Lesnitsky

Дворец наместника XIX века — центральная выставочная площадка города.

Здесь — Музей истории управления Сибирью, в котором восстановлены интерьеры губернской канцелярии, гимназических классов. Можно посидеть за старинной партой и на себе испытать наказание для двоечников — "постоять на горохе", побывать в гостиной Петра Ершова, кабинете Дмитрия Менделеева, будуаре, тронном зале (с местом для селфи).

Также в музее — экспозиции, посвященные истории, культуре и быту сибирских татар.

В мастерской "Дворцовая пряничная" вам предложат сладости, приготовленные по старинным рецептам.

У фасада — одна из лучших смотровых площадок города.

Дворец наместника в Тобольске
7 из 15

Дворец наместника XIX века — центральная выставочная площадка города.

Здесь — Музей истории управления Сибирью, в котором восстановлены интерьеры губернской канцелярии, гимназических классов. Можно посидеть за старинной партой и на себе испытать наказание для двоечников — "постоять на горохе", побывать в гостиной Петра Ершова, кабинете Дмитрия Менделеева, будуаре, тронном зале (с местом для селфи).

Также в музее — экспозиции, посвященные истории, культуре и быту сибирских татар.

В мастерской "Дворцовая пряничная" вам предложат сладости, приготовленные по старинным рецептам.

У фасада — одна из лучших смотровых площадок города.

© Pixabay / Alexander Lesnitsky
CC0 / Mariluna /

Тобольский Гостиный Двор начала XVIII века немного меньше московского.

На первом этаже располагались торговые лавки и трактиры, на втором — гостиница на 30 человек, а в подвалах хранили товары. Позже сюда переехали суд и тюрьма, в 1764-м открылась одна из первых в Сибири аптек.

Сейчас это музей Сибирского предпринимательства, посвященный истории купеческих династий, торговли чаем, пушниной, посудой.

Также в Гостином Дворе есть сувенирные магазины, галереи, отель и крапивная мастерская "Трава-огонь". Ведь в этих краях занимались уникальным промыслом: делали ткань из этого жгучего сорняка. Так что в Тобольске можно купить одежду из необычного материала. Или попробовать самим изготовить небольшой кусок на мастер-классе.

Гостиный двор — Центр Евразийской торговли
8 из 15

Тобольский Гостиный Двор начала XVIII века немного меньше московского.

На первом этаже располагались торговые лавки и трактиры, на втором — гостиница на 30 человек, а в подвалах хранили товары. Позже сюда переехали суд и тюрьма, в 1764-м открылась одна из первых в Сибири аптек.

Сейчас это музей Сибирского предпринимательства, посвященный истории купеческих династий, торговли чаем, пушниной, посудой.

Также в Гостином Дворе есть сувенирные магазины, галереи, отель и крапивная мастерская "Трава-огонь". Ведь в этих краях занимались уникальным промыслом: делали ткань из этого жгучего сорняка. Так что в Тобольске можно купить одежду из необычного материала. Или попробовать самим изготовить небольшой кусок на мастер-классе.

CC0 / Mariluna /
© Depositphotos / Matyas

Памятник сибирского барокко — церковь Святых Праведных Захария и Елизаветы 1776 года, одна из самых красивых в Тобольске.

В XIX веке вокруг шумела Базарная площадь и были дома богатых горожан, потому и убранство храма всегда отличалось пышностью.

Вид на Тобольск и церковь святых праведных Захария и Елизаветы
9 из 15

Памятник сибирского барокко — церковь Святых Праведных Захария и Елизаветы 1776 года, одна из самых красивых в Тобольске.

В XIX веке вокруг шумела Базарная площадь и были дома богатых горожан, потому и убранство храма всегда отличалось пышностью.

© Depositphotos / Matyas
© Фото : мастерская Минсалим

На фабрике косторезных изделий, единственной в России, — Музей истории кости.

Мастер Минсалим лично проводит экскурсии: рассказывает об одном из древнейших промыслов, демонстрирует изделия из бивня мамонта и предметы быта коренных народов Севера.

Музей истории кости в Тобольске
10 из 15

На фабрике косторезных изделий, единственной в России, — Музей истории кости.

Мастер Минсалим лично проводит экскурсии: рассказывает об одном из древнейших промыслов, демонстрирует изделия из бивня мамонта и предметы быта коренных народов Севера.

© Фото : мастерская Минсалим
© Фото : ботанический сад "Ермаково поле"

В ботаническом саду "Ермаково поле" среди пихт, кленов, ясеней̆ и барбариса не пропустите смотровые площадки, откуда открываются красивейшие виды на Иртыш.

Там же — памятники Ермаку, Сурикову, Менделееву, Алябьевская беседка.

Ботанический сад Ермаково поле
11 из 15

В ботаническом саду "Ермаково поле" среди пихт, кленов, ясеней̆ и барбариса не пропустите смотровые площадки, откуда открываются красивейшие виды на Иртыш.

Там же — памятники Ермаку, Сурикову, Менделееву, Алябьевская беседка.

© Фото : ботанический сад "Ермаково поле"
CC BY 3.0 / Keith Ruffles /

В 160 километрах от Тобольска находится село Покровское. Там можно заглянуть в избу Распутина — первый частный музей в России, открывшийся в 1990-м, отмечает гид Екатерина Островская.

Правда, дом, где жил знаменитый крестьянин, снесли в 1980-е, воссоздавали по чертежам.

Среди экспонатов — личные вещи, посуда, мебель, иконы, фотографии, а также подлинный наличник с уничтоженной избы.

Но главное — стул Распутина. Говорят, что тому, кто посидит на нем, обеспечен карьерный рост. По слухам, перед тем как стать мэром Москвы, на него присаживался Сергей Собянин.

Дом-музей Григория Распутина в селе Покровское, Тюмень
12 из 15

В 160 километрах от Тобольска находится село Покровское. Там можно заглянуть в избу Распутина — первый частный музей в России, открывшийся в 1990-м, отмечает гид Екатерина Островская.

Правда, дом, где жил знаменитый крестьянин, снесли в 1980-е, воссоздавали по чертежам.

Среди экспонатов — личные вещи, посуда, мебель, иконы, фотографии, а также подлинный наличник с уничтоженной избы.

Но главное — стул Распутина. Говорят, что тому, кто посидит на нем, обеспечен карьерный рост. По слухам, перед тем как стать мэром Москвы, на него присаживался Сергей Собянин.

CC BY 3.0 / Keith Ruffles /
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Попробовать сибирскую кухню в Тобольске нужно непременно. Например, в ресторане "Калач, карась и шведские булочки", а также в "Поварне", советует Екатерина Островская.

В кафе "Марк и Лев" закажите кофе "по-тобольски": капучино с овсяным и кедровым молоком.

Другой специалитет — "Уха-евшие пельмешки" — наваристый бульон с рыбными пельменями. На десерт — тобольская ромовая баба с вяленой клюквой и кедровыми орехами, рецепт XVII века.

Кедровые орехи
13 из 15

Попробовать сибирскую кухню в Тобольске нужно непременно. Например, в ресторане "Калач, карась и шведские булочки", а также в "Поварне", советует Екатерина Островская.

В кафе "Марк и Лев" закажите кофе "по-тобольски": капучино с овсяным и кедровым молоком.

Другой специалитет — "Уха-евшие пельмешки" — наваристый бульон с рыбными пельменями. На десерт — тобольская ромовая баба с вяленой клюквой и кедровыми орехами, рецепт XVII века.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Anna_Shepulova

В качестве сувениров из Тобольска везут съедобные деликатесы — муксуна холодного копчения, колбасу из оленины, кедровые орехи, вяленую клюкву и местные пряники.
Также туристы покупают поделки из натуральной мамонтовой кости (гребни, табакерки, шкатулки), рога лося, оленя. А еще сухари из Тюремного замка, сувениры с таблицей Менделеева и игрушки "Конек-Горбунок".

Свежая клюква
14 из 15

В качестве сувениров из Тобольска везут съедобные деликатесы — муксуна холодного копчения, колбасу из оленины, кедровые орехи, вяленую клюкву и местные пряники.
Также туристы покупают поделки из натуральной мамонтовой кости (гребни, табакерки, шкатулки), рога лося, оленя. А еще сухари из Тюремного замка, сувениры с таблицей Менделеева и игрушки "Конек-Горбунок".

© Depositphotos / Anna_Shepulova
© Pixabay / Alexander Lesnitsky

Проще всего добраться до Тобольска через Тюмень — это всего 250 километров.

Осенью в городе откроют новый аэропорт, чтобы принимать самолеты из Москвы, Петербурга и Тюмени.

Тобольск
15 из 15

Проще всего добраться до Тобольска через Тюмень — это всего 250 километров.

Осенью в городе откроют новый аэропорт, чтобы принимать самолеты из Москвы, Петербурга и Тюмени.

© Pixabay / Alexander Lesnitsky
 
ТуризмДостопримечательностиТобольскТуризмкуда сходитьчто посмотретькуда поехатькуда можно лететьотдых в России 2021 летомМаршруты - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
Лента новостейМолния