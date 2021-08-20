Первая столица Сибири. Что посмотреть в Тобольске и окрестностях
Два уровня Тобольска, верхний и нижний посады соединяет Прямской (или Софийский) взвоз. Это средневековая булыжная мостовая между высокими каменными стенами. С деревянной лестницы открывается живописный вид.
"Когда идешь по Прямскому взвозу, будто попадаешь в другую эпоху: настолько чувствуешь себя отрезанным от цивилизации. У этих грандиозных стен нет аналогов в России", — говорит гид Марина Сафина.
Два уровня Тобольска, верхний и нижний посады соединяет Прямской (или Софийский) взвоз. Это средневековая булыжная мостовая между высокими каменными стенами. С деревянной лестницы открывается живописный вид.
"Когда идешь по Прямскому взвозу, будто попадаешь в другую эпоху: настолько чувствуешь себя отрезанным от цивилизации. У этих грандиозных стен нет аналогов в России", — говорит гид Марина Сафина.
Тобольск с начала XVIII до середины XIX века был центральным городом Сибирской, а затем Тобольской губернии, простиравшейся от Урала до побережья Тихого океана, фактически — столицей Сибири.
Здесь родились химик Дмитрий Менделеев, композитор Александр Алябьев, художник Василий Перов, физик, изобретатель телевизора Борис Грабовской.
Также из этих краев — автор сказки "Конек-Горбунок" Петр Ершов.
Тобольск с начала XVIII до середины XIX века был центральным городом Сибирской, а затем Тобольской губернии, простиравшейся от Урала до побережья Тихого океана, фактически — столицей Сибири.
Здесь родились химик Дмитрий Менделеев, композитор Александр Алябьев, художник Василий Перов, физик, изобретатель телевизора Борис Грабовской.
Также из этих краев — автор сказки "Конек-Горбунок" Петр Ершов.
Кремль, единственный каменный за Уралом, возвышается над Иртышом — издалека видны зубчатые стены, луковки куполов, колокольня.
По проекту архитектора Семена Ремезова, чтобы попасть в кремль, нужно было проехать через Дмитриевские ворота — символический портал из Европы в Азию. Но эту "триумфальную арку" так и не достроили.
Между холмами вместо ворот — Рентерея, подземное хранилище губернской казны и ясака — пушнины, которой платили дань сибиряки.
"В строительстве принимали участие пленные шведы, потому это здание еще называют Шведской палатой, — объясняет Марина Сафина. — Раньше тут был архив, сегодня — музей". В экспозиции — монеты, старинные орудия труда, посуда, предметы быта и украшения.
Кремль, единственный каменный за Уралом, возвышается над Иртышом — издалека видны зубчатые стены, луковки куполов, колокольня.
По проекту архитектора Семена Ремезова, чтобы попасть в кремль, нужно было проехать через Дмитриевские ворота — символический портал из Европы в Азию. Но эту "триумфальную арку" так и не достроили.
Между холмами вместо ворот — Рентерея, подземное хранилище губернской казны и ясака — пушнины, которой платили дань сибиряки.
"В строительстве принимали участие пленные шведы, потому это здание еще называют Шведской палатой, — объясняет Марина Сафина. — Раньше тут был архив, сегодня — музей". В экспозиции — монеты, старинные орудия труда, посуда, предметы быта и украшения.
Софийско-Успенский собор в кремле — первое каменное строение в Сибири.
"Храм украшен изящным орнаментом, внутри — резной иконостас и фрески", — рассказывает Сафина.
Софийско-Успенский собор в кремле — первое каменное строение в Сибири.
"Храм украшен изящным орнаментом, внутри — резной иконостас и фрески", — рассказывает Сафина.
В Тюремном замке рядом с кремлем — Музей сибирской каторги и ссылки. Тут вы увидите предметы быта арестантов, робы, кандалы, оковы.
Можно и переночевать — в хостеле с комнатами-камерами: маленькие окошки с решетками, двухъярусные кровати-нары. Гостям предлагают фирменные сухари и напиток в чайной "По кругу".
В больничном корпусе — Музей уникальных книг и редких изданий. В коллекции их 35 тысяч, самые ранние — XVII века.
В Тюремном замке рядом с кремлем — Музей сибирской каторги и ссылки. Тут вы увидите предметы быта арестантов, робы, кандалы, оковы.
Можно и переночевать — в хостеле с комнатами-камерами: маленькие окошки с решетками, двухъярусные кровати-нары. Гостям предлагают фирменные сухари и напиток в чайной "По кругу".
В больничном корпусе — Музей уникальных книг и редких изданий. В коллекции их 35 тысяч, самые ранние — XVII века.
В 2018-м в Тобольске открылся "Музей семьи императора Николая II".
Тут с августа 1917-го находилась царская чета с детьми и свитой. Отсюда их увезли в Екатеринбург, на расстрел, говорит гид Василий Рыбалов.
В 2018-м в Тобольске открылся "Музей семьи императора Николая II".
Тут с августа 1917-го находилась царская чета с детьми и свитой. Отсюда их увезли в Екатеринбург, на расстрел, говорит гид Василий Рыбалов.
Дворец наместника XIX века — центральная выставочная площадка города.
Здесь — Музей истории управления Сибирью, в котором восстановлены интерьеры губернской канцелярии, гимназических классов. Можно посидеть за старинной партой и на себе испытать наказание для двоечников — "постоять на горохе", побывать в гостиной Петра Ершова, кабинете Дмитрия Менделеева, будуаре, тронном зале (с местом для селфи).
Также в музее — экспозиции, посвященные истории, культуре и быту сибирских татар.
В мастерской "Дворцовая пряничная" вам предложат сладости, приготовленные по старинным рецептам.
У фасада — одна из лучших смотровых площадок города.
Дворец наместника XIX века — центральная выставочная площадка города.
Здесь — Музей истории управления Сибирью, в котором восстановлены интерьеры губернской канцелярии, гимназических классов. Можно посидеть за старинной партой и на себе испытать наказание для двоечников — "постоять на горохе", побывать в гостиной Петра Ершова, кабинете Дмитрия Менделеева, будуаре, тронном зале (с местом для селфи).
Также в музее — экспозиции, посвященные истории, культуре и быту сибирских татар.
В мастерской "Дворцовая пряничная" вам предложат сладости, приготовленные по старинным рецептам.
У фасада — одна из лучших смотровых площадок города.
Тобольский Гостиный Двор начала XVIII века немного меньше московского.
На первом этаже располагались торговые лавки и трактиры, на втором — гостиница на 30 человек, а в подвалах хранили товары. Позже сюда переехали суд и тюрьма, в 1764-м открылась одна из первых в Сибири аптек.
Сейчас это музей Сибирского предпринимательства, посвященный истории купеческих династий, торговли чаем, пушниной, посудой.
Также в Гостином Дворе есть сувенирные магазины, галереи, отель и крапивная мастерская "Трава-огонь". Ведь в этих краях занимались уникальным промыслом: делали ткань из этого жгучего сорняка. Так что в Тобольске можно купить одежду из необычного материала. Или попробовать самим изготовить небольшой кусок на мастер-классе.
Тобольский Гостиный Двор начала XVIII века немного меньше московского.
На первом этаже располагались торговые лавки и трактиры, на втором — гостиница на 30 человек, а в подвалах хранили товары. Позже сюда переехали суд и тюрьма, в 1764-м открылась одна из первых в Сибири аптек.
Сейчас это музей Сибирского предпринимательства, посвященный истории купеческих династий, торговли чаем, пушниной, посудой.
Также в Гостином Дворе есть сувенирные магазины, галереи, отель и крапивная мастерская "Трава-огонь". Ведь в этих краях занимались уникальным промыслом: делали ткань из этого жгучего сорняка. Так что в Тобольске можно купить одежду из необычного материала. Или попробовать самим изготовить небольшой кусок на мастер-классе.
Памятник сибирского барокко — церковь Святых Праведных Захария и Елизаветы 1776 года, одна из самых красивых в Тобольске.
В XIX веке вокруг шумела Базарная площадь и были дома богатых горожан, потому и убранство храма всегда отличалось пышностью.
Памятник сибирского барокко — церковь Святых Праведных Захария и Елизаветы 1776 года, одна из самых красивых в Тобольске.
В XIX веке вокруг шумела Базарная площадь и были дома богатых горожан, потому и убранство храма всегда отличалось пышностью.
На фабрике косторезных изделий, единственной в России, — Музей истории кости.
Мастер Минсалим лично проводит экскурсии: рассказывает об одном из древнейших промыслов, демонстрирует изделия из бивня мамонта и предметы быта коренных народов Севера.
На фабрике косторезных изделий, единственной в России, — Музей истории кости.
Мастер Минсалим лично проводит экскурсии: рассказывает об одном из древнейших промыслов, демонстрирует изделия из бивня мамонта и предметы быта коренных народов Севера.
В ботаническом саду "Ермаково поле" среди пихт, кленов, ясеней̆ и барбариса не пропустите смотровые площадки, откуда открываются красивейшие виды на Иртыш.
Там же — памятники Ермаку, Сурикову, Менделееву, Алябьевская беседка.
В ботаническом саду "Ермаково поле" среди пихт, кленов, ясеней̆ и барбариса не пропустите смотровые площадки, откуда открываются красивейшие виды на Иртыш.
Там же — памятники Ермаку, Сурикову, Менделееву, Алябьевская беседка.
В 160 километрах от Тобольска находится село Покровское. Там можно заглянуть в избу Распутина — первый частный музей в России, открывшийся в 1990-м, отмечает гид Екатерина Островская.
Правда, дом, где жил знаменитый крестьянин, снесли в 1980-е, воссоздавали по чертежам.
Среди экспонатов — личные вещи, посуда, мебель, иконы, фотографии, а также подлинный наличник с уничтоженной избы.
Но главное — стул Распутина. Говорят, что тому, кто посидит на нем, обеспечен карьерный рост. По слухам, перед тем как стать мэром Москвы, на него присаживался Сергей Собянин.
В 160 километрах от Тобольска находится село Покровское. Там можно заглянуть в избу Распутина — первый частный музей в России, открывшийся в 1990-м, отмечает гид Екатерина Островская.
Правда, дом, где жил знаменитый крестьянин, снесли в 1980-е, воссоздавали по чертежам.
Среди экспонатов — личные вещи, посуда, мебель, иконы, фотографии, а также подлинный наличник с уничтоженной избы.
Но главное — стул Распутина. Говорят, что тому, кто посидит на нем, обеспечен карьерный рост. По слухам, перед тем как стать мэром Москвы, на него присаживался Сергей Собянин.
Попробовать сибирскую кухню в Тобольске нужно непременно. Например, в ресторане "Калач, карась и шведские булочки", а также в "Поварне", советует Екатерина Островская.
В кафе "Марк и Лев" закажите кофе "по-тобольски": капучино с овсяным и кедровым молоком.
Другой специалитет — "Уха-евшие пельмешки" — наваристый бульон с рыбными пельменями. На десерт — тобольская ромовая баба с вяленой клюквой и кедровыми орехами, рецепт XVII века.
Попробовать сибирскую кухню в Тобольске нужно непременно. Например, в ресторане "Калач, карась и шведские булочки", а также в "Поварне", советует Екатерина Островская.
В кафе "Марк и Лев" закажите кофе "по-тобольски": капучино с овсяным и кедровым молоком.
Другой специалитет — "Уха-евшие пельмешки" — наваристый бульон с рыбными пельменями. На десерт — тобольская ромовая баба с вяленой клюквой и кедровыми орехами, рецепт XVII века.
В качестве сувениров из Тобольска везут съедобные деликатесы — муксуна холодного копчения, колбасу из оленины, кедровые орехи, вяленую клюкву и местные пряники.
Также туристы покупают поделки из натуральной мамонтовой кости (гребни, табакерки, шкатулки), рога лося, оленя. А еще сухари из Тюремного замка, сувениры с таблицей Менделеева и игрушки "Конек-Горбунок".
В качестве сувениров из Тобольска везут съедобные деликатесы — муксуна холодного копчения, колбасу из оленины, кедровые орехи, вяленую клюкву и местные пряники.
Также туристы покупают поделки из натуральной мамонтовой кости (гребни, табакерки, шкатулки), рога лося, оленя. А еще сухари из Тюремного замка, сувениры с таблицей Менделеева и игрушки "Конек-Горбунок".
Проще всего добраться до Тобольска через Тюмень — это всего 250 километров.
Осенью в городе откроют новый аэропорт, чтобы принимать самолеты из Москвы, Петербурга и Тюмени.
Проще всего добраться до Тобольска через Тюмень — это всего 250 километров.
Осенью в городе откроют новый аэропорт, чтобы принимать самолеты из Москвы, Петербурга и Тюмени.