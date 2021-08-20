Первая столица Сибири. Что посмотреть в Тобольске и окрестностях

Два уровня Тобольска, верхний и нижний посады соединяет Прямской (или Софийский) взвоз. Это средневековая булыжная мостовая между высокими каменными стенами. С деревянной лестницы открывается живописный вид.

"Когда идешь по Прямскому взвозу, будто попадаешь в другую эпоху: настолько чувствуешь себя отрезанным от цивилизации. У этих грандиозных стен нет аналогов в России", — говорит гид Марина Сафина.