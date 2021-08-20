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Ростовская область
https://ria.ru/20210820/strategiya-1746522051.html
В Ростовской области утвердили стратегию "Цифровой трансформации"
В Ростовской области утвердили стратегию "Цифровой трансформации" - РИА Новости, 20.08.2021
В Ростовской области утвердили стратегию "Цифровой трансформации"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил стратегию "Цифровой трансформации" региона, предусматривающую в том числе перевод в электронный вид... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:34
2021-08-20T12:34
ростовская область
общество
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил стратегию "Цифровой трансформации" региона, предусматривающую в том числе перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг, сообщает правительство Ростовской области."До 2030 года ключевые отрасли экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранение, образование и государственное управление, должны достичь "цифровой зрелости"… Для достижения цели на территории Ростовской области губернатор Василий Голубев утвердил стратегию "Цифровой трансформации", рассчитанную до 2024 года", - говорится в сообщении.В документ включены более 90 федеральных и региональных мероприятий по 13 ключевым отраслям экономики на территории области. Среди них - перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг, внедрение цифровых образовательных сервисов и оснащение общеобразовательных учреждений современной материально-технической базой, развитие телемедицины, внедрение цифровых сервисов в систему общественного транспорта.Также будут реализованы решения по цифровизации сбора сведений и оперативной статистики в промышленном секторе, природопользовании и сельском хозяйстве, цифровизация сервисов и инфраструктуры жилищного хозяйства. Среди проектов в социальной сфере - переход на проактивное предоставление мер соцподдержки и цифровизация процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Глава региона уверен, что принятая стратегия своевременна и позволит и дальше эффективно развиваться региону. "Нужно чуть дальше смотреть в будущее и понимать тенденции. Я подписал документ, который начал работать, крупный, большой документ – программа цифровой трансформации Ростовской области. По сути, это стратегия нашей работы в сфере цифровизации. Мы должны здесь успевать и в том числе успевать готовить специалистов", - приводятся в сообщении слова губернатора.
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общество, ростовская область, василий голубев
12:34 20.08.2021
 
В Ростовской области утвердили стратегию "Цифровой трансформации"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил стратегию "Цифровой трансформации" региона

© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил стратегию "Цифровой трансформации" региона, предусматривающую в том числе перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг, сообщает правительство Ростовской области.
"До 2030 года ключевые отрасли экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранение, образование и государственное управление, должны достичь "цифровой зрелости"… Для достижения цели на территории Ростовской области губернатор Василий Голубев утвердил стратегию "Цифровой трансформации", рассчитанную до 2024 года", - говорится в сообщении.
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В документ включены более 90 федеральных и региональных мероприятий по 13 ключевым отраслям экономики на территории области. Среди них - перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг, внедрение цифровых образовательных сервисов и оснащение общеобразовательных учреждений современной материально-технической базой, развитие телемедицины, внедрение цифровых сервисов в систему общественного транспорта.
Также будут реализованы решения по цифровизации сбора сведений и оперативной статистики в промышленном секторе, природопользовании и сельском хозяйстве, цифровизация сервисов и инфраструктуры жилищного хозяйства. Среди проектов в социальной сфере - переход на проактивное предоставление мер соцподдержки и цифровизация процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Глава региона уверен, что принятая стратегия своевременна и позволит и дальше эффективно развиваться региону. "Нужно чуть дальше смотреть в будущее и понимать тенденции. Я подписал документ, который начал работать, крупный, большой документ – программа цифровой трансформации Ростовской области. По сути, это стратегия нашей работы в сфере цифровизации. Мы должны здесь успевать и в том числе успевать готовить специалистов", - приводятся в сообщении слова губернатора.
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