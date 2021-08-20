https://ria.ru/20210820/shkola-1746543923.html
К новому учебному году в Удмуртии модернизировали столовые 113 школ
К новому учебному году в Удмуртии модернизировали столовые 113 школ - РИА Новости, 20.08.2021
К новому учебному году в Удмуртии модернизировали столовые 113 школ
Пищеблоки и столовые 113 удмуртских школ модернизировали к началу нового учебного года, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:23
2021-08-20T14:23
2021-08-20T14:23
удмуртская республика
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр бречалов
россия
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УФА, 20 авг – РИА Новости. Пищеблоки и столовые 113 удмуртских школ модернизировали к началу нового учебного года, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что "113 пищеблоков в школах республики модернизированы к началу учебного года"."Для столовых закуплено новое оборудование, в том числе – жарочные шкафы, машины для обработки овощей, печи и котлы для первых блюд. Проведен косметический ремонт, обновлены инженерные сети, обеденные зоны и линии раздачи", - рассказал Бречалов в соцсети.По его словам, всего в республике более 500 школьных пищеблоков и все они успешно прошли проверку Роспотребнадзора."Напомню, в 2020 году президент России в своем послании Федеральному собранию выступил с предложением обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы. В новом учебном году бесплатные завтраки в Удмуртии будут получать более 86,5 тысяч детей, учащихся в 1-4 классах. Кроме того, на уровне региона мы приняли решение о бесплатном питании всех школьников из многодетных семей, в этом году это почти 36 тысяч ребят", - поделился Бречалов.
https://ria.ru/20210817/gazoprovod-1746122710.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр бречалов, россия
К новому учебному году в Удмуртии модернизировали столовые 113 школ
Бречалов: к новому учебному году в Удмуртии модернизировали столовые 113 школ
УФА, 20 авг – РИА Новости. Пищеблоки и столовые 113 удмуртских школ модернизировали к началу нового учебного года, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте
" он написал, что "113 пищеблоков в школах республики модернизированы к началу учебного года".
"Для столовых закуплено новое оборудование, в том числе – жарочные шкафы, машины для обработки овощей, печи и котлы для первых блюд. Проведен косметический ремонт, обновлены инженерные сети, обеденные зоны и линии раздачи", - рассказал Бречалов в соцсети.
По его словам, всего в республике более 500 школьных пищеблоков и все они успешно прошли проверку Роспотребнадзора.
"Напомню, в 2020 году президент России в своем послании Федеральному собранию выступил с предложением обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы. В новом учебном году бесплатные завтраки в Удмуртии будут получать более 86,5 тысяч детей, учащихся в 1-4 классах. Кроме того, на уровне региона мы приняли решение о бесплатном питании всех школьников из многодетных семей, в этом году это почти 36 тысяч ребят", - поделился Бречалов.