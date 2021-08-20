https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746552803.html

Британия расширила антироссийский санкционный список по химоружию

Британия расширила антироссийский санкционный список по химоружию - РИА Новости, 20.08.2021

Британия расширила антироссийский санкционный список по химоружию

МИД Великобритании добавил семерых россиян в санкционный список по химическому оружию, следует из оповещения, опубликованного на сайте ведомства. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:08

2021-08-20T15:08

2021-08-20T17:21

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738452802_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_ecfdae8efacbd82acd0395e1ecc205fa.jpg

ЛОНДОН, 20 авг — РИА Новости. МИД Великобритании добавил семерых россиян в санкционный список по химическому оружию, следует из оповещения, опубликованного на сайте ведомства.В этот список британские власти включают россиян, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального. На это раз его пополнили Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. По данным британской стороны, все они сотрудники ФСБ. Седова в документе называют главой "второго отдела" спецслужбы, Пиняева — ее сотрудником, остальные имеют отношение к Институту криминалистики ФСБ: Александров и Осипов — оперуполномоченные, Богданов — начальник центра специальных технологий и бывший директор института, Васильев — нынешний директор, Макшаков — его заместитель. В Лондоне утверждают, что все они прямо или косвенно якобы участвовали в "отравлении" Навального, а доказательством этого называют записи телефонных звонков и данные по их перемещению.Великобритания впервые ввела санкции по "делу Навального" в октябре 2020 года. Тогда в список попали шесть человек: директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также одна организация — Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.В Кремле не раз отвергали все обвинения, подчеркивая, что Россия верна своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия, а в МИД отмечали, что последнюю единицу химоружия уничтожили еще в 2017 году, что подтвердила ОЗХО.Алексея Навального госпитализировали в Омске ровно год назад, 20 августа 2020-го, после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — до сих пор не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите", около трех недель он оставался в коме, затем пришел в себя. Немецкие врачи не исключали его полного выздоровления.Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок" и что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Свое расследование провела и ОЗХО. По ее данным, Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.Еще в день госпитализации Навального проверки начали российская прокуратура и полиция. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответ на это так и не поступил.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия.Помимо Великобритании, санкции из-за Навального ввели ЕС и США. Россия приняла ответные меры в отношении нескольких представителей Германии и Франции.Российский МИД год спустя после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России. При этом Берлин так и не представил никаких доказательств обвинений, а ОЗХО замотала запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20210818/mid-1746277621.html

https://ria.ru/20210820/intsident-1746208879.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания