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Британия расширила антироссийский санкционный список по химоружию
Британия расширила антироссийский санкционный список по химоружию - РИА Новости, 20.08.2021
Британия расширила антироссийский санкционный список по химоружию
МИД Великобритании добавил семерых россиян в санкционный список по химическому оружию, следует из оповещения, опубликованного на сайте ведомства. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:08
2021-08-20T17:21
великобритания
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ЛОНДОН, 20 авг — РИА Новости. МИД Великобритании добавил семерых россиян в санкционный список по химическому оружию, следует из оповещения, опубликованного на сайте ведомства.В этот список британские власти включают россиян, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального. На это раз его пополнили Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. По данным британской стороны, все они сотрудники ФСБ. Седова в документе называют главой "второго отдела" спецслужбы, Пиняева — ее сотрудником, остальные имеют отношение к Институту криминалистики ФСБ: Александров и Осипов — оперуполномоченные, Богданов — начальник центра специальных технологий и бывший директор института, Васильев — нынешний директор, Макшаков — его заместитель. В Лондоне утверждают, что все они прямо или косвенно якобы участвовали в "отравлении" Навального, а доказательством этого называют записи телефонных звонков и данные по их перемещению.Великобритания впервые ввела санкции по "делу Навального" в октябре 2020 года. Тогда в список попали шесть человек: директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также одна организация — Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.В Кремле не раз отвергали все обвинения, подчеркивая, что Россия верна своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия, а в МИД отмечали, что последнюю единицу химоружия уничтожили еще в 2017 году, что подтвердила ОЗХО.Алексея Навального госпитализировали в Омске ровно год назад, 20 августа 2020-го, после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — до сих пор не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите", около трех недель он оставался в коме, затем пришел в себя. Немецкие врачи не исключали его полного выздоровления.Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок" и что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Свое расследование провела и ОЗХО. По ее данным, Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.Еще в день госпитализации Навального проверки начали российская прокуратура и полиция. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответ на это так и не поступил.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия.Помимо Великобритании, санкции из-за Навального ввели ЕС и США. Россия приняла ответные меры в отношении нескольких представителей Германии и Франции.Российский МИД год спустя после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России. При этом Берлин так и не представил никаких доказательств обвинений, а ОЗХО замотала запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20210818/mid-1746277621.html
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великобритания
15:08 20.08.2021 (обновлено: 17:21 20.08.2021)
 

Британия расширила антироссийский санкционный список по химоружию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛОНДОН, 20 авг — РИА Новости. МИД Великобритании добавил семерых россиян в санкционный список по химическому оружию, следует из оповещения, опубликованного на сайте ведомства.
В этот список британские власти включают россиян, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального. На это раз его пополнили Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. По данным британской стороны, все они сотрудники ФСБ.
Седова в документе называют главой "второго отдела" спецслужбы, Пиняева — ее сотрудником, остальные имеют отношение к Институту криминалистики ФСБ: Александров и Осипов — оперуполномоченные, Богданов — начальник центра специальных технологий и бывший директор института, Васильев — нынешний директор, Макшаков — его заместитель. В Лондоне утверждают, что все они прямо или косвенно якобы участвовали в "отравлении" Навального, а доказательством этого называют записи телефонных звонков и данные по их перемещению.
Великобритания впервые ввела санкции по "делу Навального" в октябре 2020 года. Тогда в список попали шесть человек: директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также одна организация — Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.
В Кремле не раз отвергали все обвинения, подчеркивая, что Россия верна своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия, а в МИД отмечали, что последнюю единицу химоружия уничтожили еще в 2017 году, что подтвердила ОЗХО.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 20:44
МИД назвал дело Навального спланированной провокацией
Алексея Навального госпитализировали в Омске ровно год назад, 20 августа 2020-го, после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — до сих пор не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.
Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите", около трех недель он оставался в коме, затем пришел в себя. Немецкие врачи не исключали его полного выздоровления.
Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок" и что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Свое расследование провела и ОЗХО. По ее данным, Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
Еще в день госпитализации Навального проверки начали российская прокуратура и полиция. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответ на это так и не поступил.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия.
Помимо Великобритании, санкции из-за Навального ввели ЕС и США. Россия приняла ответные меры в отношении нескольких представителей Германии и Франции.
Российский МИД год спустя после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России. При этом Берлин так и не представил никаких доказательств обвинений, а ОЗХО замотала запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 04:33
Инцидент с госпитализацией Алексея Навального (2020)
 
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