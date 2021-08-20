https://ria.ru/20210820/putin-1746585917.html

Путину доверяют более 62% россиян, сообщили во ВЦИОМ

Путину доверяют более 62% россиян, сообщили во ВЦИОМ - РИА Новости, 20.08.2021

Путину доверяют более 62% россиян, сообщили во ВЦИОМ

Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют около 57% россиян, доверяют ему более 62%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:28

2021-08-20T17:28

2021-08-20T17:28

общество

владимир путин

вциом

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют около 57% россиян, доверяют ему более 62%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным ВЦИОМ, 62,2% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 33% опрошенных. Кроме того, 56,8% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 31,5% - что не одобряют.Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 39,6% опрошенных (не одобряют 20,2%), кабмина в целом – 33,8% (не одобряют 32,5%).Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 9 по 15 августа 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20210215/putin-1597527184.html

https://ria.ru/20210819/krym-1746380969.html

россия

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общество, владимир путин, вциом, михаил мишустин, россия