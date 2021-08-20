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Путину доверяют более 62% россиян, сообщили во ВЦИОМ
Путину доверяют более 62% россиян, сообщили во ВЦИОМ - РИА Новости, 20.08.2021
Путину доверяют более 62% россиян, сообщили во ВЦИОМ
Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют около 57% россиян, доверяют ему более 62%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:28
2021-08-20T17:28
общество
владимир путин
вциом
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют около 57% россиян, доверяют ему более 62%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным ВЦИОМ, 62,2% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 33% опрошенных. Кроме того, 56,8% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 31,5% - что не одобряют.Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 39,6% опрошенных (не одобряют 20,2%), кабмина в целом – 33,8% (не одобряют 32,5%).Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 9 по 15 августа 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
https://ria.ru/20210215/putin-1597527184.html
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общество, владимир путин, вциом, михаил мишустин, россия
17:28 20.08.2021
 
Путину доверяют более 62% россиян, сообщили во ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ: 62,2% россиян доверяют президенту Путину, 56,8% одобряют его деятельность

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют около 57% россиян, доверяют ему более 62%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным ВЦИОМ, 62,2% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 33% опрошенных. Кроме того, 56,8% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 31,5% - что не одобряют.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 14:06
Песков заявил, что рейтинг Путина основан на делах, а не на инсинуациях
Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 39,6% опрошенных (не одобряют 20,2%), кабмина в целом – 33,8% (не одобряют 32,5%).
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 9 по 15 августа 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 16:34
ВЦИОМ рассказал, как крымчане оценивают воссоединение с Россией
 
ОбществоВладимир ПутинВЦИОММихаил МишустинРоссия
 
 
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