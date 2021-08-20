https://ria.ru/20210820/putin-1746585309.html
Путин заявил, что в России всегда будут рады видеть Меркель
Путин заявил, что в России всегда будут рады видеть Меркель - РИА Новости, 20.08.2021
Путин заявил, что в России всегда будут рады видеть Меркель
Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что в России всегда будут рады ее приезду, когда она покинет свой РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:26
2021-08-20T17:26
2021-08-20T17:35
германия
владимир путин
ангела меркель
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что в России всегда будут рады ее приезду, когда она покинет свой пост."Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель придает то, что после предстоящих в сентябре парламентских выборов в Федеративной Республике она собирается покинуть пост федерального канцлера. Хочу сразу сказать: мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя", - заявил Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров.
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германия, владимир путин, ангела меркель, россия
17:26 20.08.2021 (обновлено: 17:35 20.08.2021)
Путин заявил, что в России всегда будут рады видеть Меркель
Президент Путин заявил, что в России всегда будут рады видеть Меркель