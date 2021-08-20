https://ria.ru/20210820/putin-1746585309.html

Путин заявил, что в России всегда будут рады видеть Меркель

Путин заявил, что в России всегда будут рады видеть Меркель - РИА Новости, 20.08.2021

Путин заявил, что в России всегда будут рады видеть Меркель

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что в России всегда будут рады ее приезду, когда она покинет свой РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:26

2021-08-20T17:26

2021-08-20T17:35

германия

владимир путин

ангела меркель

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что в России всегда будут рады ее приезду, когда она покинет свой пост."Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель придает то, что после предстоящих в сентябре парламентских выборов в Федеративной Республике она собирается покинуть пост федерального канцлера. Хочу сразу сказать: мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя", - заявил Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров.

https://ria.ru/20210820/tema-1746585110.html

германия

россия

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германия, владимир путин, ангела меркель, россия