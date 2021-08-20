https://ria.ru/20210820/produkty-1746481778.html
В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021
В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
Для восстановления после COVID-19 очень важно правильно питаться — в рацион должны входить цельнозерновые крупы, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыба и... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T03:40
2021-08-20T03:40
2021-08-20T09:15
распространение коронавируса
общество
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здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
маргарита провоторова
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Для восстановления после COVID-19 очень важно правильно питаться — в рацион должны входить цельнозерновые крупы, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыба и кисломолочные продукты, рассказала РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.По словам специалиста, необработанные или цельнозерновые крупы — овсянка, гречка, рис, перловка, булгур — обеспечивают организм энергией, богаты витаминами группы В, в них много пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.Бобовые, особенно нут, фасоль, чечевица, — отличный источник легкоусваиваемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк. По словам Провоторовой, очень важно ежедневно включать в рацион не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени, чтобы обеспечить не только дневную норму витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчатки, которая помогает поддерживать микробиом кишечника. Одна порция — это 80-100 граммов чистой мякоти или один фрукт среднего размера."Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега-3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи — они прекрасный источник жирорастворимых витаминов", — добавила Провоторова. Но от переработанных мясных продуктов — сосисок, колбас, копченостей — лучше отказаться.Каждый день следует употреблять кисломолочные продукты умеренной жирности. Творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без добавленного сахара обеспечивают полноценным белком, легкоусвояемым кальцием и фосфором, витаминами А и группы B, уточнила врач.А вот икра, и красная, и черная, не обладает какими-то особенными целительными свойствами — это распространенный миф, отметила собеседница агентства. Хотя она содержит легкоусваиваемые белки, жиры, омега-3-кислоты, в консервированной икре довольно много поваренной соли, поэтому есть ее лучше в умеренных количествах.
https://ria.ru/20210815/koronavirus-1745781297.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, маргарита провоторова
03:40 20.08.2021 (обновлено: 09:15 20.08.2021)
В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора Провоторова назвала продукты, помогающие восстановиться после COVID-19
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Для восстановления после COVID-19
очень важно правильно питаться — в рацион должны входить цельнозерновые крупы, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыба и кисломолочные продукты, рассказала РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Маргарита Провоторова.
"Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты", — сказала она.
По словам специалиста, необработанные или цельнозерновые крупы — овсянка, гречка, рис, перловка, булгур — обеспечивают организм энергией, богаты витаминами группы В, в них много пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.
Бобовые, особенно нут, фасоль, чечевица, — отличный источник легкоусваиваемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк. По словам Провоторовой, очень важно ежедневно включать в рацион не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени, чтобы обеспечить не только дневную норму витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчатки, которая помогает поддерживать микробиом кишечника. Одна порция — это 80-100 граммов чистой мякоти или один фрукт среднего размера.
"Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега-3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи — они прекрасный источник жирорастворимых витаминов", — добавила Провоторова. Но от переработанных мясных продуктов — сосисок, колбас, копченостей — лучше отказаться.
Каждый день следует употреблять кисломолочные продукты умеренной жирности. Творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без добавленного сахара обеспечивают полноценным белком, легкоусвояемым кальцием и фосфором, витаминами А и группы B, уточнила врач.
А вот икра, и красная, и черная, не обладает какими-то особенными целительными свойствами — это распространенный миф, отметила собеседница агентства. Хотя она содержит легкоусваиваемые белки, жиры, омега-3-кислоты, в консервированной икре довольно много поваренной соли, поэтому есть ее лучше в умеренных количествах.