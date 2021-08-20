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В Марий Эл ввели режим ЧС
В Марий Эл ввели режим ЧС - РИА Новости, 20.08.2021
В Марий Эл ввели режим ЧС
Власти Марий Эл ввели режим чрезвычайной ситуации, указ об этом подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 20.08.2021
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происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Власти Марий Эл ввели режим чрезвычайной ситуации, указ об этом подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщила его пресс-служба.В Медведевском районе республики 18 августа возник лесной пожар, локализовать который не удается до сих пор. Местные власти предупреждают, что огонь может распространиться на населенные пункты, находящиеся около лесов. Кроме того, есть опасность перехода пожара на территорию Звениговского района.По данным республиканской прокуратуры, причиной возгорания стала сухая гроза.Экстренные службы эвакуируют местных жителей и посетителей санаториев. Бороться с огнем помогают сотни добровольцев.
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Лесной пожар подобрался к поселкам в Марий Эл
Лесном пожар в Медведевском районе Марий Эл. Уже эвакуировали около 300 жителей поселка Сосновый Бор и более 630 человек из близлежащих санаториев. Минобороны России направит для тушения пожара вертолет из Ульяновска, Йошкар-Олинская ракетная дивизия предоставит 10 единиц техники. Фото от ГУМЧС, видео из соцсетей.
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происшествия
15:25 20.08.2021 (обновлено: 16:34 20.08.2021)
 
В Марий Эл ввели режим ЧС

В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Власти Марий Эл ввели режим чрезвычайной ситуации, указ об этом подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщила его пресс-служба.
"Документ направлен на безопасность граждан в целях защиты населения и территорий населенных пунктов, расположенных на территории республики, от лесных пожаров, а также предотвращения возможных человеческих жертв, ущерба здоровью и нарушений условий жизнедеятельности людей", — указано в публикации.
В Медведевском районе республики 18 августа возник лесной пожар, локализовать который не удается до сих пор. Местные власти предупреждают, что огонь может распространиться на населенные пункты, находящиеся около лесов. Кроме того, есть опасность перехода пожара на территорию Звениговского района.
По данным республиканской прокуратуры, причиной возгорания стала сухая гроза.
Экстренные службы эвакуируют местных жителей и посетителей санаториев. Бороться с огнем помогают сотни добровольцев.
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